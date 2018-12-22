　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲日經報導指出，鴻海將在大陸珠海市投資建設半導體工廠，規模上看90億美元。（圖／資料照）

▲日經報導指出，鴻海將在大陸珠海市投資建設半導體工廠，規模上看90億美元。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，鴻海及旗下夏普公司與中國大陸珠海市政府的會談已進入最終階段，將在當地興建最新的半導體工廠，規模上看90億美元

據《日經亞洲評論》報導，由於美中貿易戰的擔憂仍在，中國大陸因此希望能藉由外國企業投資，讓半導體事業國產化的計劃能實現。據了解，鴻海這次的半導體工廠計畫，規模上看90億美元，預計將落腳於中國大陸珠海市，且大部分事業費用由珠海市政府來負責，因為這項建設將被列入中國大陸全國頂級高科技項目之一。

日經指出，鴻海旗下的夏普是該集團中唯一有半導體製造經驗的子公司，但夏普在2010年十因為財務危機而停止研發半導體技術。而這次的投資將是鴻海繼美國威斯康辛州投資100億美元興建面板廠後最新的重大投資項目。

鴻海在珠海的半導體工廠最快將於2025年開始動工，報導指出，這項計畫其實是基於「2025中國製造」的基礎進行的，雖然「2025中國製造」對美國來說具有挑釁意味，因此也處處刁難，但中國大陸並沒有因此放棄半導體等先進技術的自給自足計畫。

但市場人士觀察，鴻海要進入半導體市場挑戰很多，研調公司Bernstein Research的分析師Mark Li表示，「建立和運營半導體工廠需要累績經驗，對鴻海這樣的新手來說非常有挑戰性，必須要真正的長期投資才可能推動技術獲利，此外，鴻海恐怕也很難在短時間招募到這麼多工程師。」

ET快訊
地表最強交換禮物！周杰倫收昆凌「999.89萬藍寶堅尼」
熬9年買房先生卻倒了…一通電話毀闆娘：12年先生還沒醒
影／夜店辣妹「制服搖」晃爆瘋傳！大神開門卻嚇傻
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,郭董,半導體,高科技,珠海市,中國大陸,美中貿易戰,2025中國製造

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

英國脫歐倒數投資人擔憂　部分人士仍看好英國資產

鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

10年市值翻至3倍　統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

全球股市動盪免驚！勞動基金明年投資改採「6字訣」　看好4大亮點產業

永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

英國脫歐倒數投資人擔憂　部分人士仍看好英國資產

鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

10年市值翻至3倍　統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

全球股市動盪免驚！勞動基金明年投資改採「6字訣」　看好4大亮點產業

永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

黃背心運動蔓延台灣登上CNN　抗議者要蔡英文向法總統學習退讓

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台北車展／福斯Tiguan雙特仕車現身　鋼砲Golf R追加Black套件

早上爬不起來=快感冒了！察覺10種預兆「讓感冒踩煞車」

小漁村終於有人來了！屏東無人沙灘　8萬竹籤做出「漸層海浪」

雙城論壇／柯市府「石內卜」率隊　都更、公宅分論壇一次看

冬天不泡溫泉要幹嘛！礁溪新湯屋邊泡邊看星星

水行俠怎麼學會在水裡呼吸？　導演刪掉這一段

台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

財經熱門新聞

郵局不能領200元了！中獎發票..

大賺千億到賠錢　勞動基金今年恐..

股市大跌不能全怪央行利率決策　..

永不嫌晚！棉花大王中年創業年收..

勞動基金明年投資看好4大亮點產..

發票中獎　兌換通路全都露

10年市值翻3倍　他靠3招打造..

工業局放行　龍崎成毒廢棄物存放

日經：鴻海與陸政府合作蓋半導體..

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換..

遺產稅贈與稅　課徵方式維持

國際油價重跌40%　幾家歡樂幾..

Q版媽祖衛生紙上市　1周狂賣2..

股民不賺還倒賠！台股2018年..

更多熱門

相關新聞

台積電無塵室的空氣要靠它　全台第一家防空污大廠下周登興櫃

空污法今年8月上路，讓高科技業也繃緊神經。傑智環境科技是全台第一家躍上資本市場的防空污及節能系統公司，董事長張豐堂表示，傑智以高科技業無塵室的空污淨化技術，拿下全球晶圓代工大廠台積電、聯電的生意，預計下周登錄興櫃。

貿易戰影響11月外銷訂單由紅翻黑

台積電矽智財夥伴円星科技下月上櫃　力拚全球市占第一

鈺創結盟美新創　開發3D感測套件

半導體新兵易發精機　明年一月中下旬上櫃

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

冬至2招轉運祕法！吉時快喝發財水

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面