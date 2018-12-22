鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

▲日經報導指出，鴻海將在大陸珠海市投資建設半導體工廠，規模上看90億美元。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，鴻海及旗下夏普公司與中國大陸珠海市政府的會談已進入最終階段，將在當地興建最新的半導體工廠，規模上看90億美元。

據《日經亞洲評論》報導，由於美中貿易戰的擔憂仍在，中國大陸因此希望能藉由外國企業投資，讓半導體事業國產化的計劃能實現。據了解，鴻海這次的半導體工廠計畫，規模上看90億美元，預計將落腳於中國大陸珠海市，且大部分事業費用由珠海市政府來負責，因為這項建設將被列入中國大陸全國頂級高科技項目之一。

日經指出，鴻海旗下的夏普是該集團中唯一有半導體製造經驗的子公司，但夏普在2010年十因為財務危機而停止研發半導體技術。而這次的投資將是鴻海繼美國威斯康辛州投資100億美元興建面板廠後最新的重大投資項目。

鴻海在珠海的半導體工廠最快將於2025年開始動工，報導指出，這項計畫其實是基於「2025中國製造」的基礎進行的，雖然「2025中國製造」對美國來說具有挑釁意味，因此也處處刁難，但中國大陸並沒有因此放棄半導體等先進技術的自給自足計畫。

但市場人士觀察，鴻海要進入半導體市場挑戰很多，研調公司Bernstein Research的分析師Mark Li表示，「建立和運營半導體工廠需要累績經驗，對鴻海這樣的新手來說非常有挑戰性，必須要真正的長期投資才可能推動技術獲利，此外，鴻海恐怕也很難在短時間招募到這麼多工程師。」