影／民間業者想投資電廠卻卡關　王應傑痛批官僚體系害死台灣

記者馮建棨／台北報導

國內外多個工商團體多次呼籲政府正視缺電問題，台北市商業會理事長王應傑表示，政府只聽技術官僚的一面之詞，忽略企業看到未來台灣的榮景，直言台灣會被「技術官僚給害死」。

▲台北市商業會理事長王應傑批評台灣電力預測太保守，會害死台灣。（圖／記者馮建棨攝）

過去三年不分海內外的工商團體都提出台灣電力供應問題，尤其是815大停電，是暴露台灣供電脆弱且不足的問題，工商界說，不穩定的供電，會嚇跑有意願投資台灣的任。

台北市商業會理事長王應傑說，另外過去20年台灣開放電力自由化，有七家民營電廠投入發電，但是其中有多少是台電中油的轉投資公司，現在出現真正的民間投資人想蓋電廠，能源局卻保護既有的公司，還說這樣會增加能源局的工作量，用各種方式來阻止新的民間業者投入發電業。

台灣電力規劃長期以來都是經濟部能源局在處理，台電只能配合處理，王應傑痛批，能源局的一個組長的權力居然可以阻擋120億的民間開發案，原因居然是「台灣電力供應無虞，不需要民間來設廠」，這句話也等於宣告過去20年的電業自由化是玩假的。

王應傑還說，過去台灣好不容易培養出來的經濟部長，卻因為電力問題而下台的大有人在，因此接下來的經濟部長對於能源局所寫出來的能源規劃只能聽從，且這些幕僚只出一張嘴，最後台灣供電不穩需要下台的是經濟部長，這些人卻可以安穩度日。王應傑指出，商人可以選擇投資的事物很多，投資發電廠絕對不是首選，但是生意人是使命感的，希望幫台灣解決問題，「這才是真正的愛台灣」。

王應傑回憶，當有想法要蓋電廠時，身邊朋友問，蓋電廠需要多久時間才能回本，王應傑回朋友說，蓋好電廠到能回本至少要16年以上，許多人就打算打退堂鼓，但是為了要對台灣做些好的事情，且現在銀行爛頭寸那麼多，現在台灣又需要更多的電力，因此就要有新的電廠出現。

王應傑認為，如果台灣有需要電廠，現在社會又重視減少空污，那只能是天然氣發電，但台灣電力預測太過保守，無法因應未來變化，那政府就應該放手讓民間去做，不然全台未來又會陷入缺電危機。

▼台北市商業會理事長王應傑批評台灣電力預測太保守，會害死台灣。（圖／記者馮建棨攝）