撞臉「歹徒」害他白蹲17年苦窯　悲劇男獲3380萬冤獄賠償

▲瓊斯（右）與搶匪瑞奇（左）外貌像到彷彿是雙胞胎兄弟。（圖／翻攝自堪薩斯州警方）

國際中心／綜合報導

撞臉害他蹲了17年監牢！美國堪薩斯州42歲男子瓊斯（Richard Anthony Jones），1999年無辜被指控犯下一場搶劫案，儘管他擁有完美的不在場證明，但法官仍將他定罪判處19年徒刑，直到17年後才發現真正的犯人，會弄錯全因為2人實在長太像了。政府18日也跟他達成和解，願意賠償他110萬美元（約3380萬元台幣）賠償金。

根據《ABC NEWS》報導，堪薩斯州1999年一名女子在超市的停車場被搶劫，此案件在當時被警方列為嚴重搶劫罪，目擊者當時聲稱瓊斯的樣子跟搶匪一模一樣。儘管瓊斯堅稱自己沒有犯罪，當時他在參加女友的生日派對，還有幾名賓客出庭作證，幾乎有完美的不在場證明。

但由於他的全名與真正的犯人相似，加上2人長相幾乎一模一樣，法官還是憑著目擊證人的指認，便認定過去有前科紀錄的瓊斯是搶案犯人，同時判處瓊斯19年有期徒刑。所幸瓊斯無辜坐牢後沒有放棄希望，努力找司法團體求援、頻頻上訴替自己伸張正義，直到17年後終於讓他找到了真正的犯人。

▲瓊斯在救濟團體及律師的幫助下洗刷冤屈。（圖／翻攝自Midwest Innocence Project公益組織）

原來真正的犯人全名叫瑞奇（Ricky），年齡與外貌跟瓊斯幾乎一模一樣，2人看起來彷彿就是一對雙胞胎，連當初指認瓊斯的目擊者也表示，分不出瓊斯與瑞奇兩人的差異。瓊斯就這樣白在監獄中關了17年，他最後在辯護律師和救濟團體協助下，成功在2017年6月獲釋。

堪薩斯州政府2018年立法提供冤獄賠償，並在12月18日與瓊斯達成和解協議，政府願意給他110萬美元（約3380萬元台幣）賠償金，同時發給他一張證明無罪的法律文件，清除他所有的被捕和定罪紀錄，銷毀關於他跟案件有關的生物樣本，他也被獲准參與該州的醫療福利計劃。

瓊斯與瑞奇的事件曝光後，立刻在網路上引起熱烈討論，所幸無辜的瓊斯能夠洗刷自己的冤屈，平安回到家人身邊與妻兒團聚。替瓊斯翻案的律師克雷格（Alice Craig）則說明，瓊斯沒有憎恨真正的犯人，只對瑞奇一直不承認犯案有點失望，但搶劫案的追訴期已過，因此瑞奇也已經無法被起訴了。