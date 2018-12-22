　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

撞臉「歹徒」害他白蹲17年苦窯　悲劇男獲3380萬冤獄賠償

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

和匪徒激似如雙胞胎，美國好爸爸枉坐17年冤獄。（圖／翻攝自WFLA）

▲瓊斯（右）與搶匪瑞奇（左）外貌像到彷彿是雙胞胎兄弟。（圖／翻攝自堪薩斯州警方）

國際中心／綜合報導

撞臉害他蹲了17年監牢！美國堪薩斯州42歲男子瓊斯（Richard Anthony Jones），1999年無辜被指控犯下一場搶劫案，儘管他擁有完美的不在場證明，但法官仍將他定罪判處19年徒刑，直到17年後才發現真正的犯人，會弄錯全因為2人實在長太像了。政府18日也跟他達成和解，願意賠償他110萬美元（約3380萬元台幣）賠償金。

根據《ABC NEWS》報導，堪薩斯州1999年一名女子在超市的停車場被搶劫，此案件在當時被警方列為嚴重搶劫罪，目擊者當時聲稱瓊斯的樣子跟搶匪一模一樣。儘管瓊斯堅稱自己沒有犯罪，當時他在參加女友的生日派對，還有幾名賓客出庭作證，幾乎有完美的不在場證明。

但由於他的全名與真正的犯人相似，加上2人長相幾乎一模一樣，法官還是憑著目擊證人的指認，便認定過去有前科紀錄的瓊斯是搶案犯人，同時判處瓊斯19年有期徒刑。所幸瓊斯無辜坐牢後沒有放棄希望，努力找司法團體求援、頻頻上訴替自己伸張正義，直到17年後終於讓他找到了真正的犯人。

▲▼陷冤獄17年！他「不在場證明」仍被重判　要政府賠3000萬。（圖／翻攝自Midwest Innocence Project公益組織）

▲瓊斯在救濟團體及律師的幫助下洗刷冤屈。（圖／翻攝自Midwest Innocence Project公益組織）

原來真正的犯人全名叫瑞奇（Ricky），年齡與外貌跟瓊斯幾乎一模一樣，2人看起來彷彿就是一對雙胞胎，連當初指認瓊斯的目擊者也表示，分不出瓊斯與瑞奇兩人的差異。瓊斯就這樣白在監獄中關了17年，他最後在辯護律師和救濟團體協助下，成功在2017年6月獲釋。

堪薩斯州政府2018年立法提供冤獄賠償，並在12月18日與瓊斯達成和解協議，政府願意給他110萬美元（約3380萬元台幣）賠償金，同時發給他一張證明無罪的法律文件，清除他所有的被捕和定罪紀錄，銷毀關於他跟案件有關的生物樣本，他也被獲准參與該州的醫療福利計劃。

瓊斯與瑞奇的事件曝光後，立刻在網路上引起熱烈討論，所幸無辜的瓊斯能夠洗刷自己的冤屈，平安回到家人身邊與妻兒團聚。替瓊斯翻案的律師克雷格（Alice Craig）則說明，瓊斯沒有憎恨真正的犯人，只對瑞奇一直不承認犯案有點失望，但搶劫案的追訴期已過，因此瑞奇也已經無法被起訴了。

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：美國,密蘇里州,堪薩斯,搶匪,冤獄,Richard Anthony Jones

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／偷帶「3kg滷豬腳」8隻腳闖關…26歲女陸客慘收20萬罰單　當場臭臉

「中遠海能總經理」跳台飯店身亡！　不捨妻兒：我愛你們

快訊／韓國瑜未就任…高市民政局長爆遭搜索約談　檢調深夜回應了！

單親爸麻花捲被棄單…韓總霸氣掃2000包！小琉球「一人一訊」怒罵抗議

大陸「中遠海能」總經理留9頁遺書　墜樓身亡

快訊／押通緝犯進北檢「配槍險遭奪」　法警及時扳開手指壓制

帶豬絞肉回台要包湯圓　陸配遭罰20萬痛哭：我不知道不能帶

小一男童遭「脫褲霸凌」痛哭！老師竟錄影嘲笑　校長回應了

快訊／后里超商前驚傳砍殺！血濺一地　店員嚇壞秒鎖門

彰化某高職生狂揮拳、拿椅子砸人　校方：誤會一場

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

18歲女高中生懸案…遇害整整39年後　嫌犯在案發同一天落網

撞臉「歹徒」害他白蹲17年苦窯　悲劇男獲3380萬冤獄賠償

川普推特語錄／假如民主黨不同意邊境築牆　政府今天就關門！

泰國掀起「裸拍風潮」！金髮嫩妹遮胸露半球　IG風靡真空照

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

暖哭！老布希「匿名資助10年」　菲童長大才知道…溫暖通信曝光

老婆超大方找「前女友當伴娘」　單純新郎：真的娶對人

太容易洩密　普丁拒絕使用智慧型手機

政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

18歲女高中生懸案…遇害整整39年後　嫌犯在案發同一天落網

撞臉「歹徒」害他白蹲17年苦窯　悲劇男獲3380萬冤獄賠償

20年後復仇！男賞國中班導巴掌被捕　150村民聯名擔保「他是好孩子」

超高顏值讓鄉民暴動了！「最正星二代」游宇潼耍酷美出新高度

川普推特語錄／假如民主黨不同意邊境築牆　政府今天就關門！

泰國掀起「裸拍風潮」！金髮嫩妹遮胸露半球　IG風靡真空照

陰陽轉換！冬至4食物、2招「轉運祕法」大公開　吉時快喝發財水

「別害死大家跟選舉」20分鐘神秘電話逼扛全責　爆蘇啓誠遭辱自殺

日治時期就有「賽馬」！風靡全台狂設7馬場　韓國瑜須先跨2障礙

熬了9年買房…先生卻倒了　一通電話毀闆娘「12年了，先生還是沒有醒」

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

國際熱門新聞

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1..

老婆超大方　找「前女友當伴娘」

銀行家性虐殺高級妓女 終身監..

暖心老布希　匿名資助菲童10年

女師趁老公外出　濕身照色誘14..

英軍僅射一槍　殲滅6名恐怖份子

獸母逼女賣淫　1年半超過100..

老婦自願被剮成2.7萬片屍塊！

馬尾治療師穿比基尼超胸！網暴動

土耳其伊朗表明　合作終結區域衝..

易洩密　普丁拒絕使用智慧型手機

網美po美照稱遊法國　照片太假..

39年懸案偵破　嫌犯在她忌日落..

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

更多熱門

相關新聞

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

美國這隻僅4星期大的小貓昆西(Quincy)被送到費城收容所中，皮包骨的小小身軀看起來非常需要幫助。NARPS救援團隊(Noah's Ark Rescue Project and Sanctuary)將昆西帶出收容所細心照顧，但這個脆弱的小生命看起來隨時都會消逝，幸好牠遇上了願意給牠依靠和溫暖的恩人。

美支持科索沃建軍　美俄競爭轉移陣地

無現金環境不成熟　數百萬人將成金融難民

越南發現魚雷　陸國防部：只是訓練用雷

女童罹致命腦癌　腫瘤離奇消失

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

台灣等到iPhone XR降價

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面