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全球股市動盪免驚！勞動基金明年投資改採「6字訣」　看好4大亮點產業

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲勞動基金運用局明年改採「動態」投資策略，布局方向聚焦4大產業。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在美中貿易戰、英國硬脫歐等消息連續襲擊下，今年以來全球金融市場劇烈晃動，今年勞動基金投資收益數恐虧損，為因應市場變化大，勞動基金運用局明年布局上採取「動態多元因子」投資策略，鎖定機器人、無人機、自動駕駛、5G等相關產業。

面對明年全球經濟放緩、金融市場波動大，勞動基金運用局長蔡豐清祭出3大方式因應，首先是策略調整，過去布局策略偏向「靜態」，配置比重都有一定水位，不過每當不同循環開始，股票表現就大不相同，因此明年即將採取「動態多元因子」投資策略，一旦市場開始變動，即可隨時因應，還可不定期調整比重配置，無論是委外代操或自營基金均採取此方式。

再者是關注議題，蔡豐清表示，明年布局方向將聚焦在重要議題上，如機器人等相關的產業，最主要是全球人口天秤傾斜至老化，舉例來說，歐盟28個國家65歲以上的人口到了2030年就會占4分之1，而美國老年人口如今已達15%，預估2050年比率將提升至25%，因此勞動力不足、老年人口照護以及智慧醫療等產業發展是可預期的。

最後是明年投資標的除了機器人之外，同時也點名了無人機、自動駕駛、5G通訊等領域，最主要是減低運輸成本，成為目前各國的難題。整體來說，明年將優先布局人工智慧相關產業，也是國內及國外的投資重點方向。

整體勞動基金規模為3兆9501億元，其中新制勞退基金規模為2兆1730億元，舊制勞退基金規模為9280億元，勞保基金規模為7018億元，就保基金規模為1237億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為129億元，另加國保基金，合計規模達4.26兆。

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