從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

▲全球金融市場波動大，勞動基金今年恐現虧損。（圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

在全世界經濟逐季放緩下，金融市場也開始動盪不安，連帶拖累勞動基金投資收益「豬羊變色」，一改大賺千億元的好成績轉為虧損，引發不少投資人寢食難安，今年數字恐怕難看出現虧損，不過勞動基金運用局仍有信心，儘管目前國際情勢不穩，但投資策略是可以調整的。

全球金融市場今年以來劇烈震盪，連帶影響政府基金績效，累計2018年前8個月勞動基金大賺1278.6億元，收益率達3.5%，不過隨著美中貿易戰逐步發酵，以及10月股災等利空消息衝擊，投資收益瞬間從大轉千億元的好成績逆轉為負，累計前10月整體勞動基金收益數轉虧174.6億元，一舉吐回今年以來的獲利還倒賠。

據了解，資產規模達數兆元以上的勞動基金這次難以置身事外，主要是因為經濟逐漸走緩，加上金融市場提前反應，儘管11月勞動基金收益數再度轉正，不過12月迄今，國際主要股市一路下滑，跌勢相當明顯，今年恐怕虧損，難以獲利收尾。

此外，最受勞工關心的退休金，若新制勞工退休基金今年轉為虧損，也是從2005年開辦以來第4度虧損，過去曾經發生虧損的情形依序為2009年的金融海嘯、2011年的歐債危機以及2015年的景氣趨緩。

勞動部勞動基金運用局局長蔡豐清表示，按照常理來說，12月是各國股市表現相對好的月份，可望透過美國假期銷售表現帶動行情，「我們有信心再創佳績，我們承擔責任，而且要積極努力」，儘管目前國際情勢不穩，不過投資策略得以調整，因此仍對今年整體勞動基金收益。