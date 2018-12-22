貿協前進杜拜　找尋中東潛在商機

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▲貿協前進埃及，探索中東潛在商機。（圖／美聯社／達志影像）

記者馮建棨／綜合報導

當全球航空業持續擴張時，外貿協會董事長黃志芳前往杜拜開拓商機，拜訪「杜拜機場工程標案管理局(DAEP)」洽談新機場標案商機之外，也會見了阿聯國際航空及2020世博主辨單位之高層，就未來合作事項充份交換意見。

貿協表示，杜拜是貿協布局中東的重點，除了地點位在全球航空營運樞紐，另外杜拜2020年將舉辦世界博覽會，另外杜拜正在興建新機場，展現打造能容納更多飛機的企圖心，一再都顯示「中東之珠」蘊含的豐富商機。

貿協指出，杜拜機場流量目前已是全世界第3大，旅客人數將從現有每年9千萬人次，提高到1億2干萬人次。新機場希望引進現代化資通訊系統及新科技解決方案，吸引各國企業前往參與。另外2020年的杜拜世博會預計將帶來2500萬名觀眾的龐大商機，杜拜已投入數十億美元投資各項建設。

貿協董事長黃志芳拜會2020世博主辦單位的高層及杜拜機場工程標案管理局（DAEP）執行長Ms.Suzanne Al Anani時，介紹台灣在電子、通訊、智慧生活、安全監控、物聯網、系統整合等方面優勢。DAEP執行長則表示杜拜對於世博新建設所需之各種系統及產品，與貿協所推廣的台灣smart solution、物聯網都高度契合。每年四月的舉辦之Dubai Airport Show(杜拜機場設備展)，全球重要機場公司都參加，是介紹台灣科技、連結商機的很好平台。貿協將積極籌組我業者明年赴杜拜參展。

▼貿協前進埃及，探索中東潛在商機。（圖／資料照）