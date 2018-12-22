暖哭！老布希「匿名資助10年」　菲童長大才知道…溫暖通信曝光

▲老布希生前曾默默資助一名菲律賓貧童提摩西長大成人，並保持通信長達10年。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

上月底與世長辭的前美國總統老布希（George H.W. Bush），生前為善不欲人知，曾匿名資助一名菲律賓男童提摩西（Timothy）長達10年時間，並經常與他通信給予鼓勵或建議，也常送給他小禮物。直到老布希總統過世後，「國際希望會」（Compassion International）才公布當年兩人通信的這些暖心信件，善舉也才因此曝光。

綜合外媒報導，「國際希望會」是一個透過地方教會，幫助世界各地貧困社區兒童的非營利組織。老布希曾在10年間默默資助貧童的教育費和生活費，並以筆名「G.沃克」與這名當時年僅7歲的菲律賓男孩通信。老布希的第一封信是在2002年1月24日寄出，信中寫道，「親愛的提摩西，我希望成為你的新筆友。我是個老人，已經77歲了，但我很喜歡孩子，雖然我們還沒見過面，但我已經開始喜歡你了。我住在德州，我不時會寫信給你。祝好運。」

▼老布希於2002年寄出的第一封信。（圖／CFP）



雖然老布希的家人沒有對這些信件發表評論，但老布希前發言人麥格拉斯（Jim McGrath）則證實了這些信件的真實性。麥格拉斯向法新社表示，「這只是老布希多年來無數的善舉之一，沒有大肆宣揚，是因為他是發自內心的。」

國際希望會前主席史塔福（Wess Stafford）向CNN表示，事情是從老布希於2001年出席華府一場聖誕音樂會開始。他回憶，由於音樂會表演者大多都是基督徒，在中場休息時，他們詢問是否有觀眾願意助養貧童，此時坐在前排的老布希立刻舉起手來，要了一本宣傳冊。

史塔福說，老布希的隨扈們人人都很緊張，因為他們不知道冊子裡到底夾了什麼東西，也不曉得內容的真實性，但在老布希的堅持下，保安主管還是替老布希撥了電話給國際希望會。就這樣，老布希開始透過國際希望會與提摩西通信，並由史塔福負責過濾信件。為了男孩的安全著想，國際希望會沒有向提摩西透露老布希的身份，以免外界得知他與美國前總統有聯繫後，會因此成為歹徒目標。

雖然老布希沒有透露自己的身份，但仍多次在信中藏下「線索」，例如他曾附上寵物「白宮第一犬」的照片，寫道「這是我們的狗，她名叫Sadie，她見過與多知名人物，她是條很棒的狗，她追老鼠和花栗鼠，跑起來向風一樣快。」

或者，老布希乾脆在信中提起白宮。在其一封信中，老布希寫道，「提摩西，你知道白宮嗎？那是美國總統住的地方。聖誕節時我去了白宮一趟，這是我在白宮拿到的小冊子。」

雖然規定不能贈送禮物給助養兒童，但老布希仍不時寄給他禮物，例如發現提摩西喜歡畫畫後，就買了彩色鉛筆、著色本和顏料等文具給他，而提摩西也把自己畫的畫當作禮物寄回給老布希。

▼1970年12月，年輕的老布希剛被任命為美國駐聯合國大使。（圖／達志影像／美聯社）



而面對未曾見面的慈祥爺爺，提摩西也曾在一封信件中感謝老布希沒有忘了他。提摩西在信中說，「親愛的沃克先生和女士，你們最近好嗎？我希望你們一切都很好。我想要謝謝你們沒有忘了我，你們人真好。上帝對我們真好，他給了我們身體和意志去完成自己想做的事。謝謝你送的書，我很喜歡。」

提摩西一直沒有發現老布希的身份，直到2012年，他滿17歲從慈善計畫畢業後，國際希望會才告訴他真相。提摩西得知後震驚不已，根本想不到與他通信的人是美國前總統。

在那次會面之後，國際希望會就與提摩西失去了聯繫。雖然無法確定提摩西目前身在何處，但史塔福確信，老布希的善行完全改變了這位年輕人的一生，而他現在一定過得很好。

▼提摩西成年後已經離開慈善計畫，國際希望會也無法得知他的現況。

