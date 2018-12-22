性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

▲辣手摧花的納希姆(左)以及被害人艾伯特)。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

英國銀行家納希姆(Zahid Naseem)被控今年5月24日在西薩塞克斯郡(West Sussex)寓所內謀殺高級妓女艾伯特(Christina Abbotts)，最終他被判罪名成立，周五(21日)在雷威斯法院(Lewes Crown Court)量刑。納希姆被判處終身監禁。這意味著他少得坐19年的牢才能申請假釋。

案情指出，48歲的納希姆是在成人網站認識艾伯特。兩人在一個半月內見過幾次面。艾伯特是大學輟學生，因無力負擔倫敦高昂的生活費而淪落風塵，還染上毒癮和有酗酒習慣，但她騙家人說自己是在倫敦當資訊科技顧問。

案發當晚，納希姆邀艾伯特到他的家為她提前慶生。他們在超市內買了香檳，大樓的監視器還拍到他倆擁吻的畫面。這本來是一個充滿酒精、藥物和激情的夜晚，想不到最後樂極生悲。

觀聚期間，艾伯特一度拿出手機查看訊息。未料此舉卻觸怒了納希姆。他覺得自己被冷落了，惱怒之下從廚房拿出一個做菜用的搗碎器(杵臼)，朝被害的後腦重擊13下，造成對方頭部重創，後來更勒住她的脖子，讓她窒息而死。

行兇後接下來的12小時裡，納希姆並未報警，而是獨自在屋裡喝酒、嗑藥、把自己「演出」的性愛影片和照片傳送給其他妓女。

艾伯特的家人和朋友本來準備在第二天替她慶祝29歲生日。但她並未回覆訊息，也沒有在生日趴上出現。於是報警。 26日凌晨，警方循線找到納希姆的家。破門而入時，發現艾伯特傷痕累累的屍體、以及假裝昏迷、企圖製造在毒品和酒精影響下失手殺人假象的納希姆。相關報導及更多照片請看這裡