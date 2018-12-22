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川普推特語錄／假如民主黨不同意邊境築牆　政府今天就關門！

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）曾在11月14日在白宮談及「第一步法案」（First Step Act）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普今天在推特上威脅，如果民主黨不同意撥款給建設邊境隔離牆，那麼政府馬上就得關門，並稱民主黨必須為政府關門而負責。另外，川普也自誇自己對IS的打擊，比歷任任何總統都還要多。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／難道美國就想當中東警察？　出錢出力什麼都沒得到
►►川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準
►►川普推特語錄／祝佛林將軍今天開庭好運　根本沒有通俄都是獵巫！

▼我對IS造成的傷害，比近期任何一任總統都還要多…差的可遠了！

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▼民主黨現在得為政府關門而負責！

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▼Mitch，該動用「核武選項」把事情搞定！我們國家都在指望你！

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▼儘管雷根總統在8年內曾試圖建造隔離牆，或是圍欄，但都無法做到。其他人也嘗試過。不管怎樣，我們會把它蓋好！

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▼如果民主黨不投給邊境安全，政府今天就關門！

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▼那些我們需要他們選票的民主黨人，可能會對邊境安全和隔離牆決議投下反對票，儘管他們都知道這是必要的。如果他們投反對票，政府就會關閉很長一段時間。人們不想要開放的邊境和犯罪！

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▼不管今天在參議院發生什麼事，共和黨眾議院成員都該為自己感到驕傲。為了替邊境安全和邊境隔離牆投票，他們從世界各地飛回華府。沒有任何民主黨人投贊成票，我們還是大勝。我深深以你們為榮！

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▼民主黨試圖貶低邊境牆的概念，說它已經過時了。事實上，沒有什麼比牆還有用的了，這是幾千年來不變的真理。就像沒什麼比車輪更棒的一樣。我比任何人都懂技術，而邊境的科技要與牆結合才有效。只要建造的適當就行了，民主黨還在說謊說這沒用。在以色列，牆有99.9％的成功率，蓋在我們南部邊境也不會有任何不同！省下幾千億美元！

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