小漁村終於有人來了！屏東無人沙灘　8萬竹籤做出「漸層海浪」

圖文／鏡週刊

屏東海口村是個臨海的小漁村，僅管身處恆春半島，距離墾丁不到30分鐘車程，小漁村卻仍顯落寞。少有遊客到訪，偶爾有旅行墾丁，在此短暫停留的旅客，卻極少有人為小漁村停下腳步。

不過，無人沙灘與漁村，現在終於有人來了。

每年10月至隔年2月，海口村會吹起陣陣「落山風」，風自太平洋起，捲過東海岸，咬住中央山脈升起，再迅速下降至恆春半島。落山風起，海口村就會吹起一陣廣大狂風，人走在臨海的沙灘上，沙滾滾流動，宛如騰雲駕霧。

也因為風，海口村在2018年擁有了因風而生的「落山風藝術季」，超過30件作品，全都因風而生。

在沙灘上的《迎風逐浪》，是游文富的作品，8萬根竹籤一支支插入沙地內，落山風吹起，竹籤如浪。白色與藍色結合的竹籤，沙灘上浪濤陣陣。李維睦的《走那飛魚》將風、魚，與人結合，在魚身上裝上風車，風起葉片轉動，彷彿魚身也隨之擺動。

堤防的另一端，放滿了釣竿，這由鄭乘騏、梁賴昌所作，名為「魚仔」的作品，堤防上的揮竿，隨風搖擺起來降落，幻想底下的魚蝦隨之起舞。劉國滄的「海口碳航線」，是日據時期，恆春車城待運的木炭「烏金」，與船結合，象徵過去美好的海口炭時代。

港口最有趣的，還有《順風耳的困境》，表達「仙丹」的一顆大型藥丸造型藝術，藝術家梁任宏為表達人為環境變遷，是誰創造了苦難？因風而轉動的順風耳在此提出疑問。對於這項大項裝置，一面微笑，另一端苦悶表情的作品，當地人也認為，長期少人停留的漁港，令人苦悶生出悲傷臉，但當觀光客到訪，居民都笑了。

閒置11年漁市場變五星餐館

藝術季過程中，也有不少周邊活動舉辦。利用無人使用的漁市場地，將空間佈置出地食材的創意，結合生動陳列。12月8日，藝術季現場舉辦了結合在地山、風、海、土等打造的料理，花上3個月時間來往恆春半島，蒐集在地食材的特色細節。

料理上有反應海口人生的日曬海鹽焗海石斑、清晨在地現摘的野菜涼拌、有原住民風味的伊拉比浪香腸夾蛋炭烤土司、以排灣族發音為名的特色美食奇拿富。以及從奇拿富延伸、加入香菇、袖珍菇、佛手瓜等轉化成「被揍的餅」等，令人驚嘆。

原住民部落的傳統醃漬風乾山豬肉、東港的海鮮、內埔的粄條、車城的洋蔥及鹹鴨蛋、海口村的鹽滷豆腐和手摘海菜等等，遍及整個屏東地區。

場地使用餐具更全是自然材料，以椰子殼裝湯，木製餐具竹餐籃，現場看不見塑膠製品及免洗餐具。餐會的甜點情人果雪酪，更由當地居民奶奶至作，純淨的滋味，令人感動。

候船室開電音趴

被宛如海洋般藍色燈光點綴的候船室，由音樂創作人林強、許志遠（POINT）與 STINGRAY將台灣恆春在地民謠，加入環境電音重製混音的「古調慢波」音樂會，在晚餐後的時光展開。

3名音樂人各自以不同手法，為恆春民謠妝點顏色。當地人唱腔的樂音，穿梭環繞在空間裡，實驗性強烈的樂音，在迷幻的氣氛中開始，與舞台後方以及左右三面的老照片及落山風藝術裝置，不斷跟著節奏音樂，出現在舞台後方，光影圍繞，混音中帶有古老腔調，彷彿回到無憂無慮的純真年代，享受海港生活的快樂。這是這場音樂季，帶給所有人的回憶。