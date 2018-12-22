慧眼看天下／獨家專訪柯偉林　解析美中台未來

▲ 黃寶慧獨家專訪哈佛中國專家柯偉林（William Kirby）。（圖／ETtoday）

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柯偉林(William Kirby)曾經擔任哈佛大學文理學院院長、哈佛大學費正清中國研究中心主任，為國際知名的現代中國史專家，擅長從國際脈絡下檢視中國近現代歷史，尤其是商業、經濟和政治的發展狀況，精研兩岸、美中台關係。

今年11月，美國總統川普與大陸國家主席習近平會晤後，達成貿易戰休戰90天的共識，但3個月後，貿易戰是否會重啟? 哈佛漢學專家柯偉林表示，目前中美兩國沒有任何一方佔上風，倘若貿易戰還要繼續維持好一段時間的話，可說是經濟上的相互保證毀滅，因為中美關係對雙方來說都太重要了。而且雙方有太多所謂的利益團體，或太多人跟對方的經濟相連，對兩個經濟體都是如此，認為貿易戰不該持續太久。

柯偉林補充，貿易戰不論是暫停或是停戰，就美國的觀點來看，都是讓中方提出反制措施的機會，但這很困難，雙方都可以在90天或180天內宣布勝利。在這種貿易糾紛中，有很多保留面子的方法。美日以往的關係有許多例子，其實台美1980年代的經濟問題，也是圍繞著嚴重的貿易爭端。

另外台灣地方選舉結果在11月底公佈後，美國國務院立刻在推特發出聲明，祝賀台灣再次成功舉行選舉，並稱台灣的憲政民主是印太地區的典範，美方的立場為何? 柯偉林表示，「印太」一詞沒有具體定義，可以有各種解釋，從巴基斯坦到阿留申群島都算。但台灣作為了不起的民主典範，我認為這項聲明是正確的，意思是台灣選票計算的速度比美國各州更快且公平。希望台灣不只是印太的典範

，或許也可以成為北美的典範，至少當美國的典範，在美國要計算所有的選票還是有很大的困難。

台灣夾在中美之間，兩強任何一個舉動，都會影響到台灣，柯偉林認為，中華民國必須處理自己的利益、自己的安全，應該跟美中兩國都保持友好穩健的各種關係，才能夠讓安全維持下去。在過去幾年，台灣受益於和中國的文化連結，當然還有與美國的連結。台灣在兩岸關係達到某個程度的正常化，卻沒有統一，這是項了不起的成就，不應該輕易受到危害。