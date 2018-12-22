　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼全棉時代創辦人李建全。（圖／翻攝自百度百科）。

▲全棉時代創辦人李建全。（圖／翻攝自百度百科）。

財經中心／綜合報導

現代人越來越注重生活品質，在舒適和健康方面的需求也逐漸提高，導致民眾對棉製品的需求持續攀升，「全棉時代」這個品牌在這火熱的棉花市場中備受關注，背後創辦人李建全也有一段屬於他的創業故事。

根據《中國紡織網》報導，在今年雙11購物節中，「全棉時代」線上線下全通路銷售額突破5.13億人民幣，訂單量高達258萬張，其中，全棉時代天貓旗艦店在單日單店銷售額就達到4.03億元，成績亮眼，靠著普通的棉花製成的濕巾、浴巾、化妝棉、衛生巾和尿片等產品，全棉時代已連續5年奪下雙11母嬰用品的銷量冠軍。

能有這樣不凡的成績，創辦人李建全可是付出許多心力，出生於湖北黃岡貧困農家的他，1978年從湖北省外貿學校畢業進入出口公司當外銷員，他相當珍惜這份工作，而這也讓他成為中國第一批做外貿出口的人之一。

在這份工作的磨練下，李建全培養出敏銳觀察力，他注意到產業變化，以往把出口業務交給外貿公司的工廠都開始自營出口，於是他決定南下找尋新機會。

來到深圳和珠海的李建全卻遇途不順，已經30多歲的他並不算年輕，再加上外來競爭多，他處處碰壁，最後只能憑藉之前累積的經驗賣起棉花和紗布，做小生意。

隨著生意逐漸起色，李建全在36歲時成立了珠海穩健醫療公司，專做如紗布類的醫用敷料，憑藉好的商品質量，穩健醫療的員工達到數千人，公司產品成功進入球600多家醫院和近1萬家藥局，最終在美國上市。

▲▼全棉時代。（圖／翻攝自百度百科）

▲全棉時代創立初期連四年虧損。（圖／翻攝自百度百科

取得成功的李建全並沒有安於現狀，他認為，若是公司想要持續壯大，技術層面一定要創新，全棉時代就是在這樣的環境中悄悄萌芽。2003年開始，穩健醫療投入數億元研發一種「全棉水刺無紡布」的技術，這能夠解決傳統紗布容易掉線頭引起傷口感染等問題。

2005年，「全棉水刺無紡布」研發成功並順利申請到專利，李建全被冠上「中國棉花大王」的稱號，但令他始料未及的是，由於缺乏認證標準，這項新技術無法獲得國內外的醫療認證，無法進入市場的情況下，這項耗費數億元的研究根本沒有用武之地。

沒有全面性的做好準備無疑是穩健醫療的重大失誤，但這個紗布卻意外的受到衛生棉廠家的青睞，於是2008年，穩健醫療就將大批棉質卷材賣給了衛生棉廠家。

在這個轉變下，李建全又看到新商機—「醫療轉日用」，因為他意識到，如果只做原物料的廠家很難有議價權，但如果做成產品銷售，空間就會變的很大。

經過一連串的籌備，主打百分之百純棉產品的品牌「全棉時代」在2010年正式上市了，但理想和現實總是有落差的，全棉時代創立的前四年虧損了1.5億人民幣，李建全感慨的說，「前兩年虧損大家還能忍受，到了第三、四年時，投資人和董事會都開始質疑這個項目了。」

即便虧損，李建全卻相當堅持，「可能我比較倔，我當時覺得，這麼好的商品怎麼可能做不成？」但李建全的堅持也並非吂目，雖然連四年虧損，但每年的銷售額都有提升，李建全說，「本來預計還要虧一、兩年，沒想到第五年突然盈利了，之後就步入正軌了。」

2015年，終於盈利的全棉時代逐漸步上軌道並以高速成長，2017年達到了連李建全都沒想過的30億銷售額。

▲▼全棉時代。（圖／翻攝自全棉時代官網）

▲全棉時代如今已往全品類進軍。（圖／翻攝自全棉時代官網）

全棉時代主打的商品多以女性商品為主，年輕、追求生活品質的女性是他們主要的客戶，從天貓官方旗艦店可以看到，銷量前幾名的品類為棉柔紙巾、衛生棉、嬰兒浴巾，但李建全的目光不止於此，他已經向全品類進軍了，從純棉柔巾到服飾服裝都紛紛上架。

李建全表示，「我們希望覆蓋的用戶群體是從嬰兒到老年人，因為任何一個年齡層對於全棉產品一定都是有需求的。」

據李建全透漏，全棉時代很快還會開出1900平米的大店，隨著商品品像越來越多，他們需要大型店面來做商品展示，讓顧客參觀選購時，被豐富品類及門市設計吸引，藉此擄獲顧客芳心。

透過線上線下的同步努力，在加上不斷的創新與融合，李建全希望在新零售的趨勢下，全棉時代依舊可以與時俱進，快速的成長。

ET快訊
地表最強交換禮物！周杰倫收昆凌「999.89萬藍寶堅尼」
熬9年買房先生卻倒了…一通電話毀闆娘：12年先生還沒醒
影／夜店辣妹「制服搖」晃爆瘋傳！大神開門卻嚇傻
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：李建全,全棉時代,棉花,棉花大王

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

創業失敗兩手空空到年賺千萬　借地借種子他「借」出一片天

她目不識丁靠1罐辣椒醬年賺335億　「火辣女神」創自己的傳奇

遠赴越南創業卻失敗　過來人點出「台灣人做生意通病」跟你想的不一樣

外掛人生！最美女富豪30歲成雲鋒基金創辦人　擁3600萬勞斯萊斯

靠這5個字　35歲張一鳴創造千億身價

勇敢18歲創業頭家　經營之神現身瑞豐夜市尋找好聲

創業一百年只賣一樣東西　透明的冰！

現實中的「巧克力冒險工廠」　最神祕家族擁2.7兆糖果帝國

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

英國脫歐倒數投資人擔憂　部分人士仍看好英國資產

鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

10年市值翻至3倍　統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

全球股市動盪免驚！勞動基金明年投資改採「6字訣」　看好4大亮點產業

永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

「樹林陳樹菊」43年省208萬　捐購搜救犬運輸車

公公去世出殯！2媳婦守靈「突中毒身亡」　3天後…3人一同下葬

颱風搶修工程收賄215萬　監院彈劾前秀林鄉長

柯P找回學姊、小牛任北市府副發言人！ 小野將回鍋文基會

黃背心運動蔓延台灣登上CNN　抗議者要蔡英文向法總統學習退讓

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台北車展／福斯Tiguan雙特仕車現身　鋼砲Golf R追加Black套件

早上爬不起來=快感冒了！察覺10種預兆「讓感冒踩煞車」

小漁村終於有人來了！屏東無人沙灘　8萬竹籤做出「漸層海浪」

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

財經熱門新聞

郵局不能領200元了！中獎發票..

大賺千億到賠錢　勞動基金今年恐..

股市大跌不能全怪央行利率決策　..

永不嫌晚！棉花大王中年創業年收..

勞動基金明年投資看好4大亮點產..

發票中獎　兌換通路全都露

10年市值翻3倍　他靠3招打造..

工業局放行　龍崎成毒廢棄物存放

日經：鴻海與陸政府合作蓋半導體..

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換..

遺產稅贈與稅　課徵方式維持

國際油價重跌40%　幾家歡樂幾..

Q版媽祖衛生紙上市　1周狂賣2..

股民不賺還倒賠！台股2018年..

更多熱門

相關新聞

女友私生活亂長菜花　電競選手嚇歪

中國大陸電競圈近來話題不斷，這回被爆料的是「英雄聯盟」大陸分區電競俱樂部「BLG」，其中一名選棉花（M1anhua）的女友被爆料指出，常常利用男友的人脈關係，到處勾搭其他選手，結果意外懷孕，甚至產檢時還被診斷出感染「尖銳濕疣」，心有不安才趕緊通知表兄弟們。

花媽被剖頭　媽揚言丟狗柴竟偷笑

防化武！敘國人紙杯塞「棉花+木炭」綁頭

房間有雪景！遭逼問狗狗瞬間落跑

上完廁所客廳下雪　狗狗咬爆睡墊

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

冬至2招轉運祕法！吉時快喝發財水

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面