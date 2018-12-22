永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

▲全棉時代創辦人李建全。（圖／翻攝自百度百科）。

財經中心／綜合報導

現代人越來越注重生活品質，在舒適和健康方面的需求也逐漸提高，導致民眾對棉製品的需求持續攀升，「全棉時代」這個品牌在這火熱的棉花市場中備受關注，背後創辦人李建全也有一段屬於他的創業故事。

根據《中國紡織網》報導，在今年雙11購物節中，「全棉時代」線上線下全通路銷售額突破5.13億人民幣，訂單量高達258萬張，其中，全棉時代天貓旗艦店在單日單店銷售額就達到4.03億元，成績亮眼，靠著普通的棉花製成的濕巾、浴巾、化妝棉、衛生巾和尿片等產品，全棉時代已連續5年奪下雙11母嬰用品的銷量冠軍。

能有這樣不凡的成績，創辦人李建全可是付出許多心力，出生於湖北黃岡貧困農家的他，1978年從湖北省外貿學校畢業進入出口公司當外銷員，他相當珍惜這份工作，而這也讓他成為中國第一批做外貿出口的人之一。

在這份工作的磨練下，李建全培養出敏銳觀察力，他注意到產業變化，以往把出口業務交給外貿公司的工廠都開始自營出口，於是他決定南下找尋新機會。

來到深圳和珠海的李建全卻遇途不順，已經30多歲的他並不算年輕，再加上外來競爭多，他處處碰壁，最後只能憑藉之前累積的經驗賣起棉花和紗布，做小生意。

隨著生意逐漸起色，李建全在36歲時成立了珠海穩健醫療公司，專做如紗布類的醫用敷料，憑藉好的商品質量，穩健醫療的員工達到數千人，公司產品成功進入球600多家醫院和近1萬家藥局，最終在美國上市。

▲全棉時代創立初期連四年虧損。（圖／翻攝自百度百科）

取得成功的李建全並沒有安於現狀，他認為，若是公司想要持續壯大，技術層面一定要創新，全棉時代就是在這樣的環境中悄悄萌芽。2003年開始，穩健醫療投入數億元研發一種「全棉水刺無紡布」的技術，這能夠解決傳統紗布容易掉線頭引起傷口感染等問題。

2005年，「全棉水刺無紡布」研發成功並順利申請到專利，李建全被冠上「中國棉花大王」的稱號，但令他始料未及的是，由於缺乏認證標準，這項新技術無法獲得國內外的醫療認證，無法進入市場的情況下，這項耗費數億元的研究根本沒有用武之地。

沒有全面性的做好準備無疑是穩健醫療的重大失誤，但這個紗布卻意外的受到衛生棉廠家的青睞，於是2008年，穩健醫療就將大批棉質卷材賣給了衛生棉廠家。

在這個轉變下，李建全又看到新商機—「醫療轉日用」，因為他意識到，如果只做原物料的廠家很難有議價權，但如果做成產品銷售，空間就會變的很大。

經過一連串的籌備，主打百分之百純棉產品的品牌「全棉時代」在2010年正式上市了，但理想和現實總是有落差的，全棉時代創立的前四年虧損了1.5億人民幣，李建全感慨的說，「前兩年虧損大家還能忍受，到了第三、四年時，投資人和董事會都開始質疑這個項目了。」

即便虧損，李建全卻相當堅持，「可能我比較倔，我當時覺得，這麼好的商品怎麼可能做不成？」但李建全的堅持也並非吂目，雖然連四年虧損，但每年的銷售額都有提升，李建全說，「本來預計還要虧一、兩年，沒想到第五年突然盈利了，之後就步入正軌了。」

2015年，終於盈利的全棉時代逐漸步上軌道並以高速成長，2017年達到了連李建全都沒想過的30億銷售額。

▲全棉時代如今已往全品類進軍。（圖／翻攝自全棉時代官網）

全棉時代主打的商品多以女性商品為主，年輕、追求生活品質的女性是他們主要的客戶，從天貓官方旗艦店可以看到，銷量前幾名的品類為棉柔紙巾、衛生棉、嬰兒浴巾，但李建全的目光不止於此，他已經向全品類進軍了，從純棉柔巾到服飾服裝都紛紛上架。

李建全表示，「我們希望覆蓋的用戶群體是從嬰兒到老年人，因為任何一個年齡層對於全棉產品一定都是有需求的。」

據李建全透漏，全棉時代很快還會開出1900平米的大店，隨著商品品像越來越多，他們需要大型店面來做商品展示，讓顧客參觀選購時，被豐富品類及門市設計吸引，藉此擄獲顧客芳心。

透過線上線下的同步努力，在加上不斷的創新與融合，李建全希望在新零售的趨勢下，全棉時代依舊可以與時俱進，快速的成長。