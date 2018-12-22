　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

商總之爭2／選戰提前開打　賴正鎰當年恩怨多　鬧上法院還欠員工薪資

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼▲商總副理事長許舒博表態參選下一屆商總理事長，過去商總才因選舉一度鬧上法院，還讓員工差點無薪水過年。（圖／資料照）

▲商總副理事長許舒博表態參選下一屆商總理事長，過去商總才因選舉一度鬧上法院，還讓員工差點無薪水過年。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

商總副理事長許舒博日前宣布參選下屆理事長寶座，讓商總選戰提前開打，也讓人想起多年前現任理事長賴正鎰競選時的爭議，事件不僅鬧上法院，內政部還拒發新任理事長當選證明書，甚至搞到商總員工拿不到薪水。

2014年全國商業總會前理事長張平沼任期將屆滿卸任，商總內部有多位商界大老表態參選，鄉林建設董事長、現任商總理事長賴正鎰當時也出馬角逐，不過選舉過程出現瑕疵，商總會員一度找上內政部提選舉無效，另外也去地檢署控告賴正鎰偽造文書。

面對爭議，時任內政部政次蕭家淇說，選舉過程明顯有瑕疵及爭議，選舉結果不予核備，並不發給新任理事長當選證明書。內政部當時說，商總選舉資料有不完整揭露的狀況，像是商總在王朝飯店租用電腦設備開計票，卻無電腦科技人員在場協助，推定會員代表及會務人員擔任開計票工作，與監票問卷調查有出入，因此內政部以證據不足，做出不發當選證明書的決議。

更扯的是，就在商總理事長合法性問題還沒解決之時，又傳出商總有50多名員工拿不到薪水，且年關將近員工沒錢過年相當煩惱。商總前理事長張平沼認為，賴正鎰自認已當選，就應出面解決，但賴正鎰也反向指責張平沼欠薪。張平沼後來更另外成立「台灣商業聯合總會」，與之抗衡。

賴正鎰在2017年6月順利連任商總理事長，任期到2020年的6月19日，但連任才1年多，許舒博就急著表態參選，賴正鎰也表示認同，加上許舒博還有意角逐明年改選的壽險公會理事長，等於兩人姻親關係，卻想聯手掌控商總及壽險業，商界人士直指不洽當。

台北市商業會理事長王應傑表示，許舒博並非是企業家出生，並沒有實質經營事業，因此在資格上不是很適合，且過去在選壽險公會理事長的時候，就傳出有「異見」，反觀現任理事長賴正鎰自己有鄉林建設及涵碧樓等公司，不管過去參選是否有爭議，資格上就是不同。

王應傑還說，許舒博是賴正鎰的妹婿，全台的建商、金融、銀行保險都有很多人才，許舒博要這樣出來選，商界已傳出許多不同意見。
 

▼商總副理事長許舒博表態參選下一屆商總理事長，過去商總才因選舉一度鬧上法院，還讓員工差點無薪水過年。（圖／資料照）

▲商總副理事長許舒博表態參選下一屆商總理事長，過去商總才因選舉一度鬧上法院，還讓員工差點無薪水過年。（圖／資料照）

►商總之爭1／姻親聯手搶商總惹議　賴正鎰曾私借公款給許舒博遭判刑

►商總之爭3／什麼位子都想要　許舒博：媽祖沒說我不能選

►商總之爭4／許舒博什麼位子都想要　邵之雋：公會應少點政治色彩

►商總之爭5／掌數十兆資源的產業代表　豈可由姻親聯手把持

ET快訊
蔡依林談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體

關鍵字：商總,理事長,賴正鎰,許舒博,內政部,壽險公會,王應傑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

拯救了北極熊！再生能源創下單季紀錄　可供1400多萬戶用電

靠佛祖顯靈中百萬！　刮刮樂連三天刮出大獎　全都位在土城

11月失業率3.7%創18年同月最低　今年以來勞動市場「穩定」

慶聖誕銀行搶社群商機　彰銀萌柴犬貼圖吸睛

商總之爭5／掌數十兆資源的產業代表　豈可由姻親聯手把持

愛心認捐秒殺　友達今年送出500份聖誕禮物

商總之爭4／許舒博什麼位子都想要　邵之雋：公會應少點政治色彩

商總之爭3／什麼位子都想要　許舒博：媽祖沒說我不能選

商總之爭2／選戰提前開打　賴正鎰當年恩怨多　鬧上法院還欠員工薪資

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

拯救了北極熊！再生能源創下單季紀錄　可供1400多萬戶用電

靠佛祖顯靈中百萬！　刮刮樂連三天刮出大獎　全都位在土城

11月失業率3.7%創18年同月最低　今年以來勞動市場「穩定」

慶聖誕銀行搶社群商機　彰銀萌柴犬貼圖吸睛

商總之爭5／掌數十兆資源的產業代表　豈可由姻親聯手把持

愛心認捐秒殺　友達今年送出500份聖誕禮物

商總之爭4／許舒博什麼位子都想要　邵之雋：公會應少點政治色彩

商總之爭3／什麼位子都想要　許舒博：媽祖沒說我不能選

商總之爭2／選戰提前開打　賴正鎰當年恩怨多　鬧上法院還欠員工薪資

賞戴維斯、藍道驚天火鍋　湖人小將祖巴奇替補震撼全場

金鐘視帝一層樓高跳下出意外　街頭一打九激戰畫面曝光

防尿盾？　芝加哥捷運站「三角金屬罩」引網熱議

山區孩童圓夢　高雄巴楠花部落文化計劃達標

影／登17層樓高看札幌巨蛋　王柏融驚：有點小擔心耶

台1線省道柳仔林路段　自小客逆向衝撞電線桿翻覆水溝

網友激推Dior#740！塗了「黃皮變白肌」，買到得要靠運氣！

宜蘭第5個轉運站　蘇澳轉運站啟用

哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

亞培再爆「塊狀沉積物」　廠商取得檢體：礦物質凝聚很正常

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

財經熱門新聞

郵局不能領200元了！中獎發票..

大賺千億到賠錢　勞動基金今年恐..

股市大跌不能全怪央行利率決策　..

發票中獎　兌換通路全都露

日圓變貴沒在怕！善用這2招不管..

永不嫌晚！棉花大王中年創業年收..

建商為何不降價 ？ 動畫解析錢..

勞動基金明年投資看好4大亮點產..

日經：鴻海與陸政府合作蓋半導體..

10年市值翻3倍　他靠3招打造..

遺產稅贈與稅　課徵方式維持

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換..

和碩：補班日放假　耶誕節再放一..

赴日滑雪賞楓荷包變薄了！　日圓..

更多熱門

相關新聞

掌數十兆資源的產業代表　豈可由姻親聯手把持

許舒博爭議　邵之雋：公會應少點政治色彩

許舒博：媽祖沒說我不能選壽險公會理事長

搶商總惹議　賴正鎰曾私借公款給許舒博遭判刑

王應傑：台灣電力預測太保守

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面