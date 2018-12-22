商總之爭2／選戰提前開打　賴正鎰當年恩怨多　鬧上法院還欠員工薪資

▲商總副理事長許舒博表態參選下一屆商總理事長，過去商總才因選舉一度鬧上法院，還讓員工差點無薪水過年。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

商總副理事長許舒博日前宣布參選下屆理事長寶座，讓商總選戰提前開打，也讓人想起多年前現任理事長賴正鎰競選時的爭議，事件不僅鬧上法院，內政部還拒發新任理事長當選證明書，甚至搞到商總員工拿不到薪水。

2014年全國商業總會前理事長張平沼任期將屆滿卸任，商總內部有多位商界大老表態參選，鄉林建設董事長、現任商總理事長賴正鎰當時也出馬角逐，不過選舉過程出現瑕疵，商總會員一度找上內政部提選舉無效，另外也去地檢署控告賴正鎰偽造文書。

面對爭議，時任內政部政次蕭家淇說，選舉過程明顯有瑕疵及爭議，選舉結果不予核備，並不發給新任理事長當選證明書。內政部當時說，商總選舉資料有不完整揭露的狀況，像是商總在王朝飯店租用電腦設備開計票，卻無電腦科技人員在場協助，推定會員代表及會務人員擔任開計票工作，與監票問卷調查有出入，因此內政部以證據不足，做出不發當選證明書的決議。

更扯的是，就在商總理事長合法性問題還沒解決之時，又傳出商總有50多名員工拿不到薪水，且年關將近員工沒錢過年相當煩惱。商總前理事長張平沼認為，賴正鎰自認已當選，就應出面解決，但賴正鎰也反向指責張平沼欠薪。張平沼後來更另外成立「台灣商業聯合總會」，與之抗衡。

賴正鎰在2017年6月順利連任商總理事長，任期到2020年的6月19日，但連任才1年多，許舒博就急著表態參選，賴正鎰也表示認同，加上許舒博還有意角逐明年改選的壽險公會理事長，等於兩人姻親關係，卻想聯手掌控商總及壽險業，商界人士直指不洽當。

台北市商業會理事長王應傑表示，許舒博並非是企業家出生，並沒有實質經營事業，因此在資格上不是很適合，且過去在選壽險公會理事長的時候，就傳出有「異見」，反觀現任理事長賴正鎰自己有鄉林建設及涵碧樓等公司，不管過去參選是否有爭議，資格上就是不同。

王應傑還說，許舒博是賴正鎰的妹婿，全台的建商、金融、銀行保險都有很多人才，許舒博要這樣出來選，商界已傳出許多不同意見。



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