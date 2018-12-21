Q版媽祖衛生紙上市首周狂賣2000箱　永豐餘搶保庇財目標業績要成長3成

▲永豐餘旗下得意衛生紙與大甲鎮瀾宮跨界合作，以Q版媽祖造型推出「得意好神衛生紙」。（圖／永豐餘提供）

記者紀佳妘／台北報導

本土民間信仰最強女神「媽祖」首度現身於家庭用紙市場，永豐餘（1907）看好衛生紙聯名商機持續發燒，旗下得意衛生紙與大甲鎮瀾宮跨界合作，以Q版媽祖造型推出「得意抽取衛生紙-好神限定版」。永豐餘表示，該款衛生紙在家樂福獨家上市一周，已經狂賣2000箱，銷量較平日倍增，下周將在全聯上架，新品上市業績目標要成長超過30%。

台灣家庭用紙市場規模約100億元，其中又以抽取式衛生紙一枝獨秀，銷售佔比高達8成，競爭相當激烈。永豐餘進一步觀察發現，消費者購買衛生紙最注重3值（質），也就是品質、CP值與外包裝顏質，賣萌的卡通或電影聯名圖案的特色衛生紙，總能帶來療癒感或小確幸，提袋率高銷售表現不俗。

永豐餘去年9月聯名最受孩童愛戴的佩佩豬，在永豐商店電商平台獨賣「佩佩豬五月花聯名衛生紙」，上市後創下1周內完銷3000千箱的紀錄，且為永豐商店官方Line帳號帶來470萬好友加入，更驅動整體銷售及會員數人數倍增長。

今年4月得意衛生紙贊助大甲媽繞境，深刻感受到群眾瘋媽祖的盛況，瞄準聯名商機，得意衛生紙把Q版媽祖圖案印上包裝袋，同時也配合媽祖慈祥形象，採用獨特的「祥雲星斗」雙壓花技術，讓紙張強韌度升級20%，更為好用不易破。目前「得意抽取衛生紙-好神限定版」已在全台家樂福領先上市，首波購買2串即可獲得鎮瀾宮過爐發財金開運小物。

「得意好神衛生紙」成為台灣第一家獲得授權使用Q版媽祖圖案的家庭用紙廠商。大甲鎮瀾宮表示，媽祖登上衛生紙外包裝，確實是新嘗試。衛生紙是家家戶戶必備產品，藉由這次跨界聯名，讓媽祖的濟世為懷精神走進每個家庭，有用有保庇事事平安又順利。

永豐餘表示，得意品牌延續「超值又好用」的品牌核心精神，為滿足消費者對高CP值清潔用品的需求，於今年10月推出得意洗衣精及洗碗精，強調以潔淨氧活性科技的高洗淨力，輕鬆崩解髒污及油垢，上市後也獲得廣大迴響。2019年將一同參與大甲媽祖國際觀光文化節系列活動，邀請信眾一同現場體驗得意的產品力。