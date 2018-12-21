跟月世界說再見　工業局發廢棄物存放許可惡地景觀將消失

▲最後一關沒守住，當地民眾跟台南惡地地形說再見，經濟部工業局考量產業需求，最後還是核發存放有毒廢棄物許可。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導



台南市龍崎區擁有少有的月世界地形，當地歐欣公司申請存放有毒廢棄物，引發當地居民不滿，抗議政府不應核發相關許可，但從中央到地方當說對方要負責，今天（21日）經濟部工業局解釋，因為台灣能存放廢棄物的地方3年就會裝滿，考量有需要掩埋的需求，才放行歐新的申請。

據了解，台南市政府重新換發歐欣水保施工許可證，引來參選台南市長的前牛埔里長陳永和抨擊，台南市府昨天（21日）發布聲明強調，歐欣公司因向農委會訴願成功，故市府依法重新換發水土保持施工許可證，施工期限依據經濟部工業局核准最新展延之開發期限至2019年3月10日，本案未來是否同意展延開發仍應由中央決定。

經濟部工業局則說，「南區事業廢棄物綜合處理中心龍崎廠」，這是依據行政院 90 年核定的「全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫」輔導推動，其環評92年由環保署通過，99年通過環境影響差異分析，臺南市政府在本月14日重新核發龍崎廠全區之水土保持施工許可證。

對於當地民意表達反對設置，經濟部尊重民意訴求的原則並沒有改變，同時兼顧環境保護及產業發展也是經濟部一貫的立場，不過產業界屢屢提出妥善處理事業廢棄物的需求，且國內事業廢棄物掩埋場嚴重不足，預計3年內將達到飽和，即使推動循環經濟，還是有最終掩埋的需求，提供足夠的最終掩埋設施才能健全產業發展，才可以減少廢棄物非法棄置問題，及改善投資環境。

工業局強調，現階段仍請開發單位歐欣公司持續進行民意溝通，才能獲得支持進行相關作業；目前地方民意表達反對，為尊重民意訴求，顧及產業發展需求，將與有關單位盤點各界所建議方案可行性。

▼最後一關沒守住，當地民眾跟台南惡地地形說再見，經濟部工業局考量產業需求，最後還是核發存放有毒廢棄物許可。（圖／資料照）