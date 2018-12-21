家族傳承注意　遺產、贈與稅明年級距與扣除額維持

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

家族傳承注意了，財政部今（21）日由於物價累計上漲指數未達到10%以上，明(108)年的遺贈稅規定的免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額的金額與今（107）年相同，可依照規劃步伐規劃遺產、贈與稅。財政部表示，依遺贈稅法規定，遺產稅、贈與稅的各項金額，每遇消費者物價指數較上次調整的指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整；因明年度適用的平均消費者物價指數未達應行調整標準，均免予調整。

在遺產稅部分，免稅額共1200萬元。遺產淨額5000萬元以下者，課徵10%；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。



不計入遺產總額的金額，若是被繼承人日常生活必需的器具及用具為89萬元以下部分；若為被繼承人職業上工具，則是50萬元以下部分。

配偶扣除額為493萬元；直系血親卑親屬扣除額每人50萬元，其有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲的年數，每年加扣50萬元；父母扣除額每人123萬元；重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元。

受被繼承人扶養的兄弟姊妹、祖父母扣除額每人50萬元；兄弟姊妹中有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣50萬元；喪葬費扣除額123萬元。

而在贈與稅的部分，免稅額每年仍為220萬元；贈與淨額2500萬元以下者，課徵10%；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分之15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分之20%。