永豐銀釋出API　便利中小企業　每年串接金流逾10億元

▲永豐銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀行今(21)日表示，跨步邁向開放銀行（Open Banking） 力推「Partner APIs」與產業界共享金融創新，已釋出逾50支應用程式介面(API)與中小企業或商家發展多元應用。永豐銀表示，導入永豐「Partner APIs」，可降低自家平台營運與開發成本，並即時滿足市場多樣化的金融需求；以繳費應用為例，導入永豐Partner APIs即接軌永豐銀行的繳費系統，可運用於生活帳單或愛心捐款等服務平台，商家不須另行投入開發人力或成本。

永豐銀表示，目前已有逾300家業者的支付或繳費已導入永豐銀的API，藉以提供客戶便利服務，以消費支付應用為例，每年串接的金流達新台幣10億元以上，有效提升業者經營效率。

因應歐美相繼推動Open Banking（開放銀行），金管會已請銀行公會研議開放銀行的方式，將客戶資料開放給第三方服務業者；第三方服務業者能根據客戶帳戶、貸款、保險等資訊整合分析後，提供更好的服務，當然取得的資訊也必須是消費者同意。

為了邁向開放銀行，永豐銀表示，該行力推「Partner APIs」模式與產業界共享金融創新，釋出旗下逾50支API與中小企業或商家合作發展多元應用，永豐銀行表示，總計逾300家業者的支付或繳費已導入永豐的API，並藉以提供客戶便利服務，以消費支付應用為例，每年串接的金流達新台幣10億元以上，有效提升業者經營效率。

永豐Partner APIs實踐創新永豐銀行指出，中小企業或商家導入永豐「Partner APIs」，可降低自家平台營運與開發成本，並即時滿足市場多樣化的金融需求；永豐銀行電子金融處處長黃品睿表示，以繳費應用為例，導入永豐Partner APIs即接軌永豐銀行的繳費系統，可運用於生活帳單或愛心捐款等服務平台，商家不須另行投入開發人力或成本、降低經營門檻更能聚焦創新發展，也有助企業夥伴開創多元化新型態服務。

同時，永豐銀行深耕各項金融科技發展，持續投入機器學習、自然語意分析、區塊鏈與智能數據等領域，打造無所不在的金融服務。