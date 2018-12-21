南僑明年要辦漢餅創新大賽　「尋找下一個鳳梨酥！」　搶攻300億商機

▲南僑會長陳飛龍近年推廣新漢餅文化，期以現代化的手法讓漢餅發展有更多的可能。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

國內烘焙市場逐年成長，但傳統的漢餅卻逐漸淡出現代人的生活。為推動產業轉型，食品大廠南僑將與台北市糕餅同業公會攜手，於明年三月推出第一屆漢餅創新大賽，開啟台灣烘焙產業繼鳳梨酥後的另一個傳奇，力拼漢餅市場三百億商機。

近年西式精緻甜點蔚為風潮，帶動價量俱增，相關原物料業者包括南僑、德麥、聯華實業等營運表現亮眼，隨著烘焙產業活絡，也積極推動產品升級轉型，營運動能水漲船高。

▲高垂琮表示：漢餅創新要推展有三大要件，分別為漢餅創新定義、人才培育以及市場行銷。（圖／記者黃克翔攝）

其中，南僑是目前國內最大的烘焙油脂供應商，在國內市占率超過六成，冷凍麵糰也是國內烘焙業中主要供應商，除了原物料銷售之外，更以顧問式行銷模式強化與客戶連結，將烘焙技術移植給下游客戶，帶動整體產業向上提升。

南僑集團會長陳飛龍，近年更積極推動新漢餅文化，不僅親自撰文鼓吹漢餅創新，南僑更派員在全台舉辦巡迴講座，將傳統漢餅製作與現代化甜點潮流結合的新觀念向外推展。

南僑日本株式會社社長陳怡文表示，南僑針對漢餅市場開發專屬的油脂、麵粉，希望能帶動傳統老漢餅店升級轉型風潮，讓傳統風味得以傳承。

「漢餅要創新，才能開創復興，年輕化、生活點心化是漢餅創新未來的方向。」台北市糕餅同業公會理事長高垂琮表示，傳統漢餅漸趨式微，往往只有特定節慶如訂結婚等才會想到，因此漢餅必須要創新、年輕化，才能讓漢餅產業活化。

高垂琮表示，明年三月的烘焙展將舉辦台灣第一場的「漢餅創新大賽」，除將選出第一屆漢餅創新大賽冠軍師傅，評選出來的冠軍作品也將作為重要的漢餅創新參考指標，創造300億的年產值將不是夢想。