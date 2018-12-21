有感！嘉惠540萬戶　四口之家可扣除額百萬元　省4萬多元

▲報稅人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

財經中心／台北報導

財政部北區國稅局表示，今年初修正的稅制優化，調整後的扣除額度，尤其是增加幼兒學前特別扣除額到12萬元，增幅達到380%，民眾最有感。財政部今年2月確定稅制優化措施，確定調整四大扣除額，包含標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額以及學齡前幼兒特別扣除額，估計有540多萬納稅戶可以受惠。

北區國稅局舉例說明，如以五歲以下子女兩人的四口之家為例，夫妻兩人都是受薪階級，可列報幼兒學前特別扣除額，那麼免稅額是8.8萬元，有四個人就是35.2萬元；標準特別扣除額24萬元，薪資特別扣除額因為是雙薪家庭，所以是變成40萬元，幼而學前特別扣除額，有兩個小孩的話，就是24萬元，以此四口之間來計算，年所得在123萬元以下，就不用繳交綜所稅。

與106年度相比，標準扣除額18萬元、薪資特別扣除額為25.6萬元、學齡前幼兒5萬元，免稅額為83.8萬元，如果適用稅率為12%，省稅利益可以高達4萬728元。除了四口之家之外，還有單身小資族收入在40.8萬以下、頂客族在81.6萬元以下、三口之家如果有5歲以下的兒童，年收入在93.6萬元者，都不需要繳交所得稅。

▲扣除額調整比較表。（製表／記者吳靜君）

由於物價上漲率未達3%門檻，明(108)年相關扣免額不調整，一般免稅額每人8.8萬元、年滿70歲每人13.2萬元、單身標準扣除額12萬元（有配偶者24萬元）、薪資所得特別扣除額20萬元、身心障礙特別扣除額20萬元、幼兒學前扣除額12萬元。

108年課稅級距也同樣維持不變，全年綜合所得淨額在54萬元以下者，稅率5％；超過54萬元至121萬元者，稅率為12％；超過121萬元至242萬元者，稅率20％；超過242萬元至453萬元者，稅率30％；453萬元以上者，稅率40％。

▲綜合所得稅計算方式。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

▼108年免稅額與扣除額。（圖／財政部提供）