PChome商店街現金增資10億到位　明年往獲利方向前進

▲PChome商店街市集原預計增資19億，現已先取得10億資金。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

PChome商店街市集今（12/21）宣布現金增資新台幣約10億元到位，並將於12月底完成增資。網路家庭此次是由百分之百間接持有之子公司PChome Marketplace Inc.（Cayman）參與商店街現金增資案。商店街總經理蘇芸表示，在補貼戰結束情況下，原本預計增資19億，首先將由網家打頭陣，先取得10億資金，未來將按公司發展增資，在獲利及增資並行下，繼續往海外IPO方向前進。

台灣行動電商競爭激烈，為了與蝦皮對打，個人賣場去年也利用運費補貼方式迎擊，土洋大戰雖引起外界關注，但商店街燒錢打仗不堪虧損而下櫃，之後於9月宣布本輪增資金額總計19億元，現在先取得10億資金到位，商店街認為加上明年將往獲利方向前進，這些都將是為未來的增資與IPO作準備。

蘇芸表示，個人賣場今年延續去年手機C2C的熱潮，雖運費補貼已經大幅減少，但改以折扣券延續行動端購物熱潮後，平台物件數仍持續成長，目前已突破3.2億件，第三季成交金額（GMV）與去年第三季相比成長近3倍，商店街已朝獲利方向前進。

蘇芸指出，個人賣場從今年3月起開始逐步調整運費補貼，相較於其它行動端電商，個人賣場仍是提供各項最優惠方案的行動電商平台，未來個人賣場將持續以讓利與多元靈活行銷方案來提供用戶更全面性的服務與拉抬用戶黏著度，積極朝獲利目標前進，同時放眼國際電商市場，持續朝國際化前進。