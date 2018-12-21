　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美撤兵敘利亞支持科索沃建軍　巴爾幹地區將成美俄另一競爭地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼科索沃通過立法，將現有安全部隊擴編為正規軍事力量。（圖／路透）

▲科索沃通過立法，將現有安全部隊擴編為正規軍事力量。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

科索沃議會於14日投票贊成建立自己的軍隊，120名議員中有107名出席，並全部投票贊成通過3項法律草案，擴大目前只有4000人的科索沃安全部隊，將轉變為一支常規的輕型武裝軍隊，此舉將加劇巴爾幹半島的態勢。《澎派新聞》就此撰文指出，這將會使巴爾幹地區成為繼烏克蘭東部及敘利亞之後，另一個美俄力量的博奕之地。

《澎派新聞》報導指出，科索沃「建軍」應該得到了其他大國的支持，科索沃也號稱是美國豎立的「民主建國」樣板，美國稱「科索沃獨立不可逆轉，獨立成功的科索沃是美國政府的優先考慮」，長期以來美國也提供了科索沃很多援助，但同時科索沃的地緣位置也對美國來說相當重要，在科索沃的邦德史狄爾軍事營地（Camp Bondsteel）可是美國在歐洲最大的基地。

報導表示，美國對科索沃的扶持度已經越來越強，科索沃在9月時就曾突然派出一支部隊，佔領了原本由塞爾維亞軍隊控制的加齊沃達水電站蓄水湖附近的陣地，並進入到科索沃地區北部水壩的生態和體育中心；進而使塞爾維亞宣布全國武裝力量進入最高戰備狀態，《澎派新聞》認為，「這次的軍事行動背後就有美國的影子。」

但如今美國與北約的態度又產生了分歧，北約14日在一份聲明中表示，「儘管北約表達了擔憂，科索沃還是作出了這一個決定，對此感到相當遺憾；北大西洋理事會現在將不得不重新審視北約與科索沃安全部隊的接觸程度。」

然而，美國卻稱讚科索沃這一舉動「具有歷史意義」，同時美國副國務卿沙利文（John J. Sullivan）也在20日起開始訪問中歐及巴爾幹地區，此舉與科索沃宣布「建軍」的時間點相當接近，《澎派新聞》認為「這或許也是美國對科索沃表達支持的一項舉動。」

報導也說，但近日美國也已表態「宣布將從敘利亞撤軍」，承認了俄羅斯在敘利亞的優勢地位；另一方面，美國在中東騰出的精力，就很有可能轉移到巴爾幹地區上，未來美國或許會支持科索沃在「獨立」的路上越走越遠，這無疑會激怒塞爾維亞。然而，俄國與塞爾維亞的關係也非常好，俄國外交部長拉夫羅夫2月就曾稱讚，「塞爾維亞在該地區的軍事中立是巴爾幹地區穩定的重要因素。」對於科索沃問題他也回應，「如果美國介入塞爾維亞與科索沃的話，只要塞爾維亞邀請，俄羅斯是不會袖手旁觀的。」

報導指出，綜合以上，一旦巴爾幹地區這個火藥桶在美國的慫恿下再次升溫，必然會讓俄羅斯使出大量精力，而該地區也會成為繼敘利亞、烏克蘭東部之後，另一個美俄競爭的戰場。

▼塞爾維亞、科索沃、阿爾巴尼亞。（圖／翻攝自google地圖）

▲▼塞爾維亞、科索沃、阿爾巴尼亞。（圖／翻攝自google地圖）

▼敘利亞（紅色標示）、烏克蘭東部（白色標示）位置。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼敘利亞、烏克蘭東部位置。（圖／翻攝自Google地圖）

ET快訊
即／韓國瑜未就任...檢調先開第一槍　民政局長遭搜索約談

關鍵字：科索沃,敘利亞,塞爾維亞,北約,俄羅斯,美國,俄國,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

快訊／2人中彈！維也納知名餐廳外驚爆槍擊　警方追捕槍手中

「飛機墜落，地面有人」！剛果選委會貨機墜毀金夏沙　傳人員全罹難

快訊／火車衝撞「高中生巴士」　塞爾維亞早晨事故…至少5死26傷

快訊／法國馬賽地鐵「膠輪出軌」　車廂天花爆砸14乘客

美撤兵敘利亞支持科索沃建軍　巴爾幹地區將成美俄另一競爭地

川普履行競選承諾從敘利亞撤軍 伊斯蘭國或將捲土重來

掀起全球勇敢力量！　回顧2017至2018年#MeToo運動發展史

偷窺三十年之間日本高中女生的喜好變化　青春無敵！

越南冬季夯吃「冬蟲餅」　內餡包滿「蠕動蟲蟲」咬下大噴汁

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

阿伯堅持直行「單挑內輪差」　駕駛：沒看到你就晚7天回家

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

快訊／2人中彈！維也納知名餐廳外驚爆槍擊　警方追捕槍手中

「飛機墜落，地面有人」！剛果選委會貨機墜毀金夏沙　傳人員全罹難

快訊／火車衝撞「高中生巴士」　塞爾維亞早晨事故…至少5死26傷

快訊／法國馬賽地鐵「膠輪出軌」　車廂天花爆砸14乘客

美撤兵敘利亞支持科索沃建軍　巴爾幹地區將成美俄另一競爭地

川普履行競選承諾從敘利亞撤軍 伊斯蘭國或將捲土重來

掀起全球勇敢力量！　回顧2017至2018年#MeToo運動發展史

偷窺三十年之間日本高中女生的喜好變化　青春無敵！

越南冬季夯吃「冬蟲餅」　內餡包滿「蠕動蟲蟲」咬下大噴汁

台南市立醫院病友耶誕義賣　籌措身心科復健基金

影／街頭裝「防闖紅燈自動門」...大叔過馬路：來不及就關起來了

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

不用去首爾也吃得到　新麻蒲海鷗1號店12/24開賣馬鈴薯排骨湯

政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

小奴才「哈姆立克姿」抱聖上　牠眼神死怒瞪鏡頭：還不救駕？

快訊／2人中彈！維也納知名餐廳外驚爆槍擊　警方追捕槍手中

「想回歸台灣祖國」廣州正妹發文超狂！一下飛機讚：台灣自由多了

女高中生：巨石強森，當我畢業舞會舞伴！　「本尊真的到學校」全校超羨慕她

就是要讓民眾省電省錢　環保局補助弱勢換裝節能燈具風扇

國際熱門新聞

即／堪察加半島外海規模7.4強..

老婦自願被剮成2.7萬片屍塊！

獸母逼女賣淫　1年半超過100..

英軍僅射一槍　殲滅6名恐怖份子

南海建軍基地！印尼總統向陸喊話..

非法拿居留權　加國驅逐160陸..

女師趁老公外出　濕身照色誘14..

俄羅斯外海規模7.4強震　深度..

駐敘美軍全面撤離　庫德民兵被放..

深山割喉北歐2女　4嫌拍影片效..

不當中東警察　川普：讓別人去戰..

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

黑人兌換3萬支票　反被上銬

直播後台畫面　佳麗更衣慘被看光

更多熱門

相關新聞

白雪攏係假　伸手摸竟全是顏料

俄羅斯部分地區因為產煤，所以空氣汙染相當嚴重，最近又正值下雪季節，原本應該是白色的雪就被汙染物覆蓋成一片灰濛濛。當地政府為了掩蓋這項事實，竟然異想天開得用染料把雪塗回白色，害居民們手上、衣物都沾滿了白色顏料，相當離譜。

加國軍機飛近北韓疑遭解放軍干擾

越南發現魚雷　陸國防部：只是訓練用雷

女童罹致命腦癌　腫瘤離奇消失

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

台灣等到iPhone XR降價

楊丞琳、張韶涵、陳妍希喝阿嬌喜酒

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

腳趾變黑發臭駭如乾屍！醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運側漏

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面