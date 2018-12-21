美撤兵敘利亞支持科索沃建軍　巴爾幹地區將成美俄另一競爭地

▲科索沃通過立法，將現有安全部隊擴編為正規軍事力量。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

科索沃議會於14日投票贊成建立自己的軍隊，120名議員中有107名出席，並全部投票贊成通過3項法律草案，擴大目前只有4000人的科索沃安全部隊，將轉變為一支常規的輕型武裝軍隊，此舉將加劇巴爾幹半島的態勢。《澎派新聞》就此撰文指出，這將會使巴爾幹地區成為繼烏克蘭東部及敘利亞之後，另一個美俄力量的博奕之地。

《澎派新聞》報導指出，科索沃「建軍」應該得到了其他大國的支持，科索沃也號稱是美國豎立的「民主建國」樣板，美國稱「科索沃獨立不可逆轉，獨立成功的科索沃是美國政府的優先考慮」，長期以來美國也提供了科索沃很多援助，但同時科索沃的地緣位置也對美國來說相當重要，在科索沃的邦德史狄爾軍事營地（Camp Bondsteel）可是美國在歐洲最大的基地。

報導表示，美國對科索沃的扶持度已經越來越強，科索沃在9月時就曾突然派出一支部隊，佔領了原本由塞爾維亞軍隊控制的加齊沃達水電站蓄水湖附近的陣地，並進入到科索沃地區北部水壩的生態和體育中心；進而使塞爾維亞宣布全國武裝力量進入最高戰備狀態，《澎派新聞》認為，「這次的軍事行動背後就有美國的影子。」

但如今美國與北約的態度又產生了分歧，北約14日在一份聲明中表示，「儘管北約表達了擔憂，科索沃還是作出了這一個決定，對此感到相當遺憾；北大西洋理事會現在將不得不重新審視北約與科索沃安全部隊的接觸程度。」

然而，美國卻稱讚科索沃這一舉動「具有歷史意義」，同時美國副國務卿沙利文（John J. Sullivan）也在20日起開始訪問中歐及巴爾幹地區，此舉與科索沃宣布「建軍」的時間點相當接近，《澎派新聞》認為「這或許也是美國對科索沃表達支持的一項舉動。」

報導也說，但近日美國也已表態「宣布將從敘利亞撤軍」，承認了俄羅斯在敘利亞的優勢地位；另一方面，美國在中東騰出的精力，就很有可能轉移到巴爾幹地區上，未來美國或許會支持科索沃在「獨立」的路上越走越遠，這無疑會激怒塞爾維亞。然而，俄國與塞爾維亞的關係也非常好，俄國外交部長拉夫羅夫2月就曾稱讚，「塞爾維亞在該地區的軍事中立是巴爾幹地區穩定的重要因素。」對於科索沃問題他也回應，「如果美國介入塞爾維亞與科索沃的話，只要塞爾維亞邀請，俄羅斯是不會袖手旁觀的。」

報導指出，綜合以上，一旦巴爾幹地區這個火藥桶在美國的慫恿下再次升溫，必然會讓俄羅斯使出大量精力，而該地區也會成為繼敘利亞、烏克蘭東部之後，另一個美俄競爭的戰場。

▼塞爾維亞、科索沃、阿爾巴尼亞。（圖／翻攝自google地圖）

▼敘利亞（紅色標示）、烏克蘭東部（白色標示）位置。（圖／翻攝自Google地圖）