陸遊戲版號重啟審批　彭博：最大利空消失　但挑戰正要開始

▲在中國大陸遊戲業停滯期間，已有許多平台搶佔娛樂產業，未來競爭勢必惠更加艱難。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸宣傳部高層透露已完成首批遊戲審核，正盡速核發版號，這是今年3月底大陸暫停批審遊戲版號後，首度有遊戲獲當局開綠燈。不過彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）卻撰文指出，在中國大陸遊戲業停滯期間，已有許多平台搶佔娛樂產業，未來競爭勢必惠更加艱難。

受到解禁消息激勵，騰訊控股今（21）日股價勁揚。投資者的興情緒是正確的，線上遊戲是騰訊重要的收入來源，中國大陸暫停批審遊戲會使該公司的營收下滑。而監管機構凍結了遊戲產業也意味著，雖然有些磣谝可能會被釋出，但騰訊等遊戲開發商都無法獲得收入。

投資者應節制他們的熱情，雖然能夠發布新遊戲勢必也能開始獲利，但這不代表能回到過去那種擁有可靠收入及豐厚利潤的日子。消費者仍繼續前進，當你了解到遊戲僅是一種娛樂形式時，你就會發現現在的消費者已比18個月前有更多可以分心的娛樂產品。

以休閒娛樂選擇來說，鬥魚、陌陌、YY、美拍等直播平台正在蓬勃發展；愛奇藝、優酷、土豆等影音串流也間接擠壓遊戲領域；此外，連本業也要面對手機遊戲同行越來越茁壯的競爭。而隨著來自各方的競爭愈加激烈，遊戲開發商不得不在宣傳、銷售上花更多錢，但收入卻又大不如前。

或許中國大陸當局批准這個最大利空正在消失，但其引起的損失依然存在。

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