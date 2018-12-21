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聯電攜科林等9供應商　募300萬元辦生態競賽

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▲▼聯華電子簡山傑總經理 。（圖／聯電提供）

聯電總經理簡山傑。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯電今（21）日舉行第三屆綠獎頒獎典禮「綠獎」，並號召科林研發、3M等9家供應商和協力廠商加入，共募集獎金300萬元，是歷屆新高。

一同支持此活動的協力廠包括科林研發、3M、台灣巴斯夫、漢民科技、欣興電子、宏瑞制程、愛德華先進、智原科技、漢科系統等，其中科林研發是這次的合作夥伴。

聯電總經理簡山傑表示，從參與綠獎徵選的單位及計畫中，看見許多來自民間自發性的生態保育行動，這是一股保護台灣環境極重要的力量，值得企業大力支持，雖然綠獎是聯電發起的，但未來希望更多企業加入。

「綠獎」由聯華電子於2016年創辦，並積極支持生態保育行動，以「行動方案徵件」及「網路票選」兩種方式，並選出本屆五位綠獎得主，分別是中華民國荒野保護協會的「臺灣地區四斑細蟌的保育、調查、環境教育及推廣計畫」。

得獎隊伍如下：首創以全台為調查範圍，對國際自然保護聯盟列為受威脅物種的四斑細蟌進行研究，並提醒民眾及政府重視淡水河流域生態。

台灣蝴蝶保育學會的「漫漫蝶旅－斑蝶遷徙計畫」，在大絹斑蝶遷徙路徑，與彰化縣芬園鄉同安國小合作，將學校改造成友善斑蝶的遷徙中繼站，並培訓學生為斑蝶小小調查員，與社區居民共同守護這片遷徙地。

台灣濕地保護聯盟的「月光下，守護陸蟹媽媽─高雄海岸陸蟹調查及教育推廣計畫」，針對高雄海岸地區陸蟹棲地繁殖概況進行調查及生態教育推廣，喚起高雄市民與地方社區共同守護海岸濕地精靈。

基隆市野鳥學會的「深澳象鼻岩及遊隼守護計畫」，組織當地志工守護本島唯一海石拱的象鼻岩及遊隼繁殖，並透過摺頁、講座及藍色公路解說，推廣環境教育。

海洋公民基金會的「在海田裡，種下守護海洋的種子計畫」，在澎湖通梁海域進行珊瑚復育，培訓資深水手成為公民科學家，並對在地學校及社區推廣海洋教育，共同關注澎湖內海生態。

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