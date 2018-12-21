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川普履行競選承諾從敘利亞撤軍 伊斯蘭國或將捲土重來

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

美國總統川普吃了秤砣鐵了心，要從敘利亞撤走所有美軍。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普19日宣布從敘利亞撤走所有美軍，此一決定讓他的國家安全顧問、軍事將領及不少國會議員都措手不及。不過據官員們透露，川普不顧軍事顧問的勸告作出此一決定，是為了履行競選時的承諾。

據報導， 兩名高級官員表示，川普早在總統大選時就向選民承諾一旦勝選，會限制美軍在海外的部署，這也是他 要兌現「美國優先」承諾的一部分。

媒體引述川普政府一名前官員的話說，川普早在兩年前就做作出撤軍決定。儘管眾多高級官員都反對，川 普還是不改初衷。

這位官員透露：川普 在跟高級顧問團開會時曾提出質疑：「我們在那裡幹什麼？我知道我們去那裡對付伊斯蘭國，但如今任務已經完成了，現在還要幹啥？」

川普同時在會議上強調，一旦拿下伊斯蘭國「首都」拉卡市及其他重鎮，美軍就應撤退。不過，國防部官員們綜合分析指出：美軍撤出後敘利亞後，俄羅斯與伊朗可能會擴大他們在中東地區的影響力。另一方面，伊斯蘭國儘管遭受重挫，但仍未被徹底消滅，依然有死灰復燃的可能。

被視為可能接替防長馬蒂斯的陸軍退役四星上將基恩(John M. Keane)在社群網站上發文說：「一旦撤軍，伊斯蘭國將死灰復燃，伊朗形成更大威脅，會掌控敘利亞全境，以色列的處境更加危險。」基恩同時提到：撤軍將導致美國在解決敘利亞內戰問題上完全失去角色。

然而，川普政府逐一反駁了這些反對意見。一名高 官更為川普辯護說稱，派往敘利亞的美軍並非要抵禦伊朗，而是摧毀伊斯蘭國。他說：「我認為，當總統判斷美軍的 任務已經結束時，撤軍是個非常合理的決定。」

另一方面，許多共和黨及民主黨國會議員也對撤軍 決定感到不滿。他們表示，川普作出決定之前， 並沒有知會他們。 共和黨參議員佛萊克透露，多名參議員已在午餐會上向副總統兼參議院議長潘斯表達了不滿。

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關鍵字：川普 伊斯蘭國,John M. Keane

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