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亞馬遜又被批評　這次是因智慧門鈴新專利侵犯隱私

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▲▼ 亞馬遜,Amazon。（圖／路透）

▲ 亞馬遜因新的智慧門鈴專利被批評。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

亞馬遜（Amazon）收購的智慧家居公司Ring今年提交了兩份與臉部識別相關的專利申請，這些申請在個人隱私方面受到極大批評。

根據外媒CNET報導，亞馬遜於4月份收購了Ring這家公司，他們在近幾周提交了兩份專利申請，兩項專利都涉及使用Ring的設備識別鄰居中的「可疑」人物，這些人被描述為被定罪的重罪犯、性犯罪者或是通緝名單上的人，當機器偵測到這類人物的面孔時，會自動提醒執法人員

Ring的門鈴目前並不使用臉部識別檢測特定的人；而Google的Nest Hello視頻門鈴，就已經包含了臉部識別技術來檢測朋友和親戚，但它們不包括與執法部門聯繫。

亞馬遜代表沒有回應評論請求，但向《華盛頓郵報》說明，亞馬遜定期會提交新前瞻性潛在技術的專利申請；而發言人補充說，專利申請不一定反映發展計劃

這些應用程式引發了對科技公司使用臉部識別技術的擔憂。美國公民自由聯盟（ACLU）一再批評該技術的使用，特別是亞馬遜。ACLU稱它可能造成一個不公正的監視國家，可能針對政治活動家，和那些不公平地被視為對大眾構成威脅的人造成困擾

ACLU對Ring的專利申請表示擔憂，ACLU的Jacob Snow在一份聲明中表示，「亞馬遜夢想著一個危險的未來，它的技術處在一個大規模的分散監控網絡中心，使用安裝在人們門鈴上的鏡頭對公眾進行即時臉部識別。 」

11月下旬，CNN報導了其中一個應用程式，其中涉及使用多個鏡頭創建某人部分的臉部合成圖像；還有第二個包含類似語言的應用程式，涉及使用Ring設備與警方通訊。

在其中一份文件中，Ring列出了臉部識別警報的工作原理，可以通過記錄影像，或通過一個或多個後端服務器的記錄和通信設備來分析，以確定影像是否包含已知的罪犯（例如，被定罪的重罪犯、性犯罪者、通緝名單等等）或可疑的人，並可以自動將影像直接提交給執法機構

實際上，這兩份申請不是今年美國專利商標局提出的唯一有爭議的專利文件，沃爾瑪在7月份就曾被批評為獲得專利，竊聽商店中的購物者和僱員，雖這個新概念尚未在沃爾瑪商店實施，而沃爾瑪也沒有說明它是否會如此，但消息一出即引來不少謾罵。

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關鍵字：亞馬遜,Amazon,智慧門鈴,Ring

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