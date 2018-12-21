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【蘇啟誠輕生】蔡詩萍／逼死的是外交官，現形的是政客嘴臉

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 ▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

雲論作者蔡詩萍（圖／蔡詩萍提供）●蔡詩萍／作家、媒體工作者。學政治，喜歡文學、藝術與文化。對事物的觀察，總試著保持相對獨立的位置。

在台灣，文官的處境，有多可憐？

且看外交部駐大阪辦事處長蘇啟誠的命運，即可了解。而了解之後，就是心痛，心痛之後，可以只是無奈嗎！？

蘇啟誠在完成檢討報告後，選擇自殺以明志！很多人可能覺得很不值得，幹嘛呢！不過就是調回本部，降個職，薪水照領，公職還在，屆齡退休，照樣有退休金可拿，不是嗎？

的確。多數人，是可以這樣想。

而且，外交部裡一定也有不少同僚，會體貼的歡迎他回部，而不會以「敗軍之將」來看待他。為何？因為外交部的人最清楚他們處境。資源有限、人力不足、戰場艱困。多做，未必有功；少作，肯定被K。講專業，他們沒問題；但碰政治，他們很辛苦。

所以，當民意沸騰，媒體狂電時，他們多半很無奈，只能沉默，啞巴吃黃蓮。進而，當蘇啟誠被政治究責時，他們多半很痛苦，因為那也可能是他們未來，不知何時會遭遇的處境。

但是，當蘇啟誠選擇自殺以明志時，他們一定很憤怒，因為他們知道，那是一位職業外交官，發自肺腑的、最深沉的抗議：我死給你們看，總可以吧！？

於是，我試著猜想，那晚蘇啟誠寫完報告，關上電腦，寫下遺書後，靜靜坐在那，默想著自己待會要選擇的自戕之路時，他的心思一定很複雜。往事歷歷，他一路從基層做到處長。

他會怪誰呢？可能並不重要，因為他都選擇以死明志了，怪誰已不重要。

可是我猜，他一定不會後悔選擇外交官這條辛苦的人生路。甚至，他還盡其所能的，想在生命最後一刻，去維護他的外交官名譽，去維護他的辦事處同僚的權益。

他鞠躬盡瘁了，他是一名真正的外交官了。

一場外交官的「志業創傷」

我年輕時，一度嚮往過外交官生涯。唸了政治系國際關係組，類似外交系，但最終放棄了這條路。可是我有不少同學，校友，經過外交特考，走上職業外交官之路。我所認識的他們，都知道這條路辛苦。國家辛苦，他們站在外交第一線，亦辛苦。

但，我所認識的他們，幾乎沒有人退出過。他們兢兢業業，跟國力日趨強大，外交資源雄厚百倍於台灣的中國外交力量，於各個戰場拚鬥。他們戰得吃力，卻鬥志高昂。因為，他們是「職業外交官」，外交戰場折衝，本來就是他們的職業，更是他們的志業！

職業，盡本分。然則，志業，拚榮譽。

職業出發，我盡了全力，你不滿意，懲處我，我無奈，但可以接受。志業出發呢？全然不同。我盡了力，你不滿意，是對我選擇這職業的背後終極價值與信仰，最痛的打擊，我一定不會輕易原諒我自己的！

外交官蘇啟誠，最終走上自殺明志的路，只能從「志業」去理解，才懂他何以不願「苟且偷生」，不願「被記小過」、「被調離現職」！不願他的同僚考績集體被打丙！因為，那是對戰場上的戰士，最大的羞辱啊！

我們折損了一位資深外交官，很可能，也折損了許多外交官的鬥志。更可能，讓未來有心走這條路的年輕世代，寧可以他們的長才，不如去走更好發展更好賺錢的其他職涯。

台灣官場現形記

▲蘇啟誠（右5）之前與駐日大使謝長廷（左4）拜會日本石川縣加賀市宮元市長。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

蘇啟誠之死，他遺孀之怒，我至今還沒看到外交部，看到民進黨政府，好好給一個答案！

我在想，如果今天的駐日代表，也是外交部派令的職業外交官，他會「全身而退」嗎？燕子颱風帶來的輿論風暴，會只有區區一位駐大阪辦事處的處長，及其同僚全部扛起嗎？

我更想，管現在的駐日代表是怎樣產生的，他若第一時間、第二時間，不管什麼時間，能全力扛下責任，能告訴外交部，不要懲處第一線工作人員，否則他「辭職以謝國人」的話，會不會我們還能有一位資深外交官蘇啟誠活在人間？他的遺孀也不至於含痛至今呢？

只可惜，我看到的，幾乎都是「政客嘴臉」，「官僚殺人」！

死了一位資深外交官，碎了一家傷心家屬的靈魂，破了很多外交官由衷的夢想。這場發生於日本的燕子風災，沒想到傷的最重的，卻是台灣官場現形記下，職業外交官的職業悲哀，以及志業創傷！

不止可惜，甚至，可悲啊！

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