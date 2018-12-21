中油購2萬公斤高麗菜助菜農過年　95個社福團體同享加菜

▲今年風調雨順蔬菜盛產，導致菜價一蹶不振，中油購買高麗菜送往社福團體，協助菜農過年，也幫需要的民眾加菜。（圖／中油提供）

記者馮建棨／綜合報導

最近正值高麗菜盛產期，台灣中油公司為關懷農民及支持本土農業，向農民購買2萬公斤高麗菜，透過全國20處零售中心分送給各地弱勢團體，除分享農民辛苦栽種成果，也為弱勢團體獻上台灣中油的愛與關懷。

中油透過農委會推薦的保證責任中華民國果菜合作社聯合社，以新臺幣27萬元採購1,000箱共2萬公斤的高麗菜，近日陸續直接配送至台灣中油全國20個零售中心轉送至當地公益及弱勢團體。

這次贈送的單位有95個，包括台北的陽光社會福利基金會、創世社會福利基金會台北院及光仁社會福利基金會龍山啟能中心等，另也贈送遠在東部的花蓮畢士大教養院30箱供他們加菜。

「我們要來包水餃!」當高麗菜送達嘉義特殊教育學校、嘉義市殘障者服務協會等單位時，學員們露出開心的笑容，表示要包好吃的水餃一起分享。

中油說，過去多次協助農民銷售各種盛產農產品，包括香蕉、洋蔥、蒜頭及鳳梨等，年終將至，此次也購買高麗菜繼續相挺農民，和弱勢團體分享高麗菜、分享愛以善盡台灣中油企業責任。

▼今年風調雨順蔬菜盛產，導致菜價一蹶不振，中油購買高麗菜送往社福團體，協助菜農過年，也幫需要的民眾加菜。（圖／中油提供）