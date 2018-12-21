冏星人風波：網紅西進潮，真的是單純商業行為？

▲冏星人在大陸網站「今日頭條」po出自己來自「中國台灣」等介紹，引起台灣民眾不滿。（圖／翻攝自網路）



●果殼／現為律師、作家，期許自己寫出觀點，看到對話，找到果殼。本文轉載自《Medium》。

冏星人與台灣KOL、網紅、播客（Youtuber）被介紹到對岸今日頭條上曝光，是網紅經濟下的單純商業行為嗎？

網紅西進潮？

冏星人在今日頭條app上的一則介紹文，附上企業的政治表態引起軒然大波，帶出了這波「網紅西進」潮的樣貌，這波潮流跟韓流一樣來的又快又急。

這波西進潮流會出現在這個時間點有點奇特：

經濟面上來看，大陸網紅經濟從2016–2017大熱以後，轉趨平靜，甚至泡沫。各項網紅經濟的創業項目估值大縮水，例如邏輯思維、pepi醬成立的公司。

大者恆大，小者可能連湯都喝不到

這時要做操作恐怕已經不是好時機。

在2018年尾，在中國擁有近 6億、每日激活用戶近2億的資訊平台《今日頭條》，突然大動作要從兩岸華文圈中找到新內容活水？似乎顯得突兀。

再者，除了搞笑、玩樂、美妝網紅以及古阿莫外，因為文化上的隔閡，一般知識性的網紅其實不太容易登陸，登陸了效果也普普。反之「登台」亦然，除了歷史說書型外，好像也只有羅胖真的擁有較固定的台灣觀眾群。

這波網紅西進，從各方資料來看，是對岸不同單位、不同窗口的有計畫、有規模的邀請。從冏星人以下帶出不同領域的台灣知識型KOL，從文章型、影片型，然後不分粉絲數量大小，許多人最近都有受邀去那邊發文、轉載、經營。

也看到在台灣不算太大眾，而我有關注的環保知識型Youtuber也受邀，代表這波掃描台灣KOL的深度廣度兼備。

最近我也收到了類似的邀請函。今日頭條旗下的「頭條號」，號上創作者超過 120 萬人，平均每日發放 50 萬則內容。收到了「頭條號」的入駐申請表單，讓台灣文章型KOL有機會可以上公眾號曝光，還會給予一些特殊流量地位待遇。

最後我並沒有填寫申請（不是個咖申請了應該也不會過），不過觀察他們鎖定的對象，不是大流量的搞笑玩樂型網紅，而是較小眾的文化、知識傳輸型，而這類內容，在大陸是比較容易觸碰到敏感區的，為何內容平台公司，捨棄娛樂搞笑流量不碰，反而選擇內容深水區來著手？

▲事件爆發後，冏星人緊急於臉書po文澄清。（圖／翻攝自冏星人Kyon臉書）



回頭看今日頭條這一年經歷了許多風風雨雨：

2017年12月29日，國家互聯網信息辦公室就約談今日頭條負責人張一鳴，隨後禁言千個自媒體帳號。大整頓後，今日頭條開始大規模招聘內容審核編輯，要求「熱愛新聞，關心時事，具有良好的政治敏感度和鑑別力」、「共產黨員優先」為內容審查方向。

2018年4月10日，在國家廣播電視總局宣布今日頭條要求關閉旗下「內涵段子」，並裁罰。

2018年8月14日，國家廣播電視總局發布消息要求北京市文化市場行政執法總隊根據《網際網路視聽節目服務管理規定》，對今日頭條發布警告和行政處罰，要求「不斷升級有效管用的管理辦法，無死角清除存量問題節目，堅決遏制突出問題節目死灰復燃。」

一整年下來，今日頭條因為內容問題，與中國國家機關交涉無數，增加了2000名內容審查員，集團經營方針也大受影響。

抖音不敢碰的領域 今日頭條為何一腳踏入？

大陸短視頻平台「抖音」，同樣也在打台灣市場，做法完全不同，而且避開了可能的敏感內容部分。如果這波網紅西進的操作是商業決策行為，那麼今日頭條必然考慮了內容敏感度、跟潛在法律裁罰還有種種政治風險，比起引進台灣知識型KOL登陸所帶來的利益，是有利可圖的。

但到目前為止，自介文寫上中國台灣已經惹怒了台灣市場，而這個結果完全是可預見的，到底是有何商業利益值得冒如此風險？

還是一切另有安排？

在流量、金錢的誘因下，台灣KOL準備好大舉上岸了？

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