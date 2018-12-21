保釋落空！法院駁回延押　檢「攻防戰」加控新罪再逮日產董事長

▲日產前董事長高恩再度遭日本檢方起訴。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

日產汽車（NISSAN）前法籍董事長高恩（Carlos Ghosn）11月因違反《金融商品交易法》被捕，而他的拘留期終於在20日期滿，沒想到檢察官馬上就在21日加控高恩背信，繼續延押，讓他無法保釋。高恩除了涉嫌在2010年到2014年間短報薪資，近日也被爆出有背信等嫌疑，目前檢方也已針對新罪名發出逮捕令。

綜合日媒報導，高恩與同樣涉案的日產前代表董事凱利（Greg Kelly）11月因違反《金融商品交易法》被逮，然而20日拘捕期滿後，檢方曾申請延押，卻被東京法院駁回，兩人的律師當時希望能夠順利在21日交保。沒想到檢方掌握新證據，馬上以背信罪發出新的拘捕令，再逮捕高恩與凱利。

高恩11月被踢爆，在另一名董事凱利的協助下，長年低報自身薪資，涉嫌挪用公款，遭到Nissan內部蒐證舉報。據悉，兩人在2010年至2014年，在有價證券報告書上僅登記了約49.8億日幣的薪資所得，然而事實上，Carlos Ghosn的年所得高達99.9億日幣，等於短報了超過一半的金額。東京地方檢察廳特別搜查部也已經掌握證據發出逮捕令，並與當時協助Ghosn犯案的下屬達成協議，採取認罪協商，希望能藉此找出更多證據。

有日產「救世主」之稱的高恩再遭到逮捕後，日產董事會也迅速決議解除其董事長職務，代表董事凱利一併解職。目前日產尚未宣布臨時董事長人選，但外界預料將由現任社長西川接任，使日產經營權從法商雷諾（Renault）手中重回日本主導。