影／王光祥重申將爭取經營權　帶領大同集團走向改革

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）集團近日風波不斷，旗下面板廠華映（2475）上周聲請重整、太陽能廠綠能（3519）進行債務協商，對此，大同市場代表三圓建設董事長王光祥今天（21日）召開記者會，怒批林蔚山夫婦，打假球騙股東，並重申將爭取經營權，帶領大同集團走向改革。

三圓建設董事長王光祥做為大同公司最大股東，今天決定站出來說句公道話，怒批大同現有的經營團隊對不起所有股東、員工、廠商、債權銀行及社會大眾，直指既然做不好就要接受監督、全面改革，並重申自己將積極爭取經營權的決心，鄭重宣布如果成為大同新的經營團隊，將提出三項保證，包括接受全面監督、戮力提升集團經營績效、遵循法令召開臨時股東會。

▲大同市場代表三圓建設董事長王光祥。（圖／大同提供）

王光祥表示，首先在接受全面監督，大同公司值得長期投資，只是目前績效不好，虧損嚴重，顯然是經營階層無能，欠缺外部力量的監督，而且大同公司是屬於全體股東，必須擺脫家族經營的陰影，董事會要善盡忠實及善良管理人的注意義務，並且接受所有股東及社會的監督。

再來則是要戮力提升集團經營績效，王光祥表示，大同集團是一體的，大同是華映、綠能的最大股東，旗下的關係企業和轉投資有上百家，新的經營團隊會戮力提升經營績效，健全財務結構，徹底改革集團各公司的體質，照顧所有員工和股東，不會對華映、綠能棄之不顧，也要讓廠商權益受到保障。

最後則是遵循法令召開臨時股東會，王光祥表示，自己一生奉公守法，欲改革大同之公司治理本身更要遵循法令，對於依公司法第173條之1召集臨時股東會所有參與者，一定會符合相關法令規定，未來如果取得經營權，公司的財務、業務一定合法公開，接受全面監督。

王光祥強調，大同是一家了不起的百年企業，「愛用國貨」和「大同公司」可以說是畫上等號，自己有信心重新擦亮大同的這塊招牌，絕對不是為了炒股賺錢，而是要跟大家同甘共苦，完成改革大同的艱鉅任務。