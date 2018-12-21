水價明年調漲？台水評估報告1月決定

▲自來水價格明年起調漲？水公司說評估報告1月會出爐，之後等立法院決定是否調整。（圖／資料照）

記者馮建棨／綜合報導

台灣自來水價格長期未調整，且價格低於國際平均值相當多，不利於管線汰舊換新，台水正在評估調整價格，最終確定版本將在明年1月提出，將送交經濟部審議及立法院決定。

據了解，台灣自來水價格已經23年沒有調整過，近年來物價不斷上揚、汰換管線價格不斷升高，因此傳出台水將調整水價來協助管線更換，另外也希望藉由「以價制量」讓用民眾會主動節水。

台水公司董事長郭俊銘表示，這次會讓價格有變化，主要是過去台電有給電價補貼，但今年台電本身虧損，因此減少補貼，就讓水公司在電費上就要多支出2億，另外今年行政院提出公務員加薪，台水跟進後人事成本也增加2億，另外未來持續推動各項水資源聯合調度，整體建設都會增加資金需求，因此才會讓水價進行調整。

郭俊銘強調，水價跟電價一樣，價格說要變化都是相當敏感，目前水公司正在進行內部評估，後續會把完整的報告送交經濟部審議，最後價格是否調漲，還是要看立法院是否同意。

據了解，台水目前採行四種收費級距，但台北市自來水事業處已經在2016年改成五種級距，且強調用水月多的就必須付出更多水費。因此這次台水希望把收費級距從現有的四種提升到六種，民生用水戶則會維持儘量不變，用水度數少於10度的希望不調整，不過整體還沒定案。

▼自來水價格明年起調漲？水公司說評估報告1月會出爐，之後等立法院決定是否調整。（圖／資料照）