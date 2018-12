▲薩利IG照片上寫著:「以配戴此章紀念摯友為榮」。(圖/翻攝IG@Sully)

國際中心/綜合報導

美國前總統老布希上月底辭世,之前他在喪偶後妻飼養了服務犬薩利(Sully)相伴。周三(19日)薩利回到紐約長島獲頒紀念章。牠在家鄉度過聖誕和新年後,明年起將接受新任務。

目前兩歲半的薩利由「美國服務犬協會」(America's Vet Dogs)一手訓練。名字源自在哈德遜河上英勇迫降的機長薩利。本周牠回到出生地紐約後,協會為牠舉行特別儀式:在牠的小背心加上美國總統徽章,以表揚牠陪伴老布希時的工作表現。協會人員在薩利的 Instagram照片上寫著:「以配戴此章紀念摯友為榮」(Proud to wear this patch in memory of my best friend)。

老布希辭世後,薩利曾被帶到他的靈柩前作最後致敬,畫面讓人動容。薩利明年2月會到馬里蘭州的「華特瑞德醫學中心」(Walter Reed Medical Center)i,跟退伍軍人共事。相關報導及更多影片照片請看這裡

,