7成8上班族肯定「月薪低於4萬禁寫面議」　這族群求職者受惠最大

▲人力銀行調查指出，近8成上班族肯定就業服務法修法，對於月薪低於4萬禁寫面議一事很有感。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

《就業服務法》新制11月底正式上路，若月薪未達4萬須公開，不得再寫「薪資面議」。根據人力銀行統計，高達7成8上班族肯定這項修法，其中又以高中職以下學歷的人受惠最大，而薪資水準也是普遍求職者希望在面試前，就應該加強呈現的資訊。

根據1111人力銀行最新調查顯示，7成8的上班族認為「就業服務法」通過月薪不到4萬元的職缺，雇主不得要求薪資面議，對更快找到工作有幫助。進一步交叉分析，發現高中職以下學歷者認為有幫助的比例最高，而碩士以上的上班族因為起薪較高，部分職務甚至超過4萬，因此認為有幫助的比例最低。

調查指出，上班族普遍希望求職前應該加強呈現的資訊，主要包括應徵職務的薪資水準（85.79%）、是不要加班/加班頻率／加班時數（65.18%）、升遷／加薪標準（59.89%）以及公司具體福利（56.82%）與公司的人員流動率（51.72%）。

求職者為避免踩雷，高達8成5上班族會在面試前先上網搜尋網友對該公司的評價。進一步交叉分析發現，25歲以下的求職者，會透過網搜來探詢公司風評的比例最高，超過9成2；反觀40歲以上的上班族，網搜公司評價的比例降到8成以下，可見年紀較輕的上班族使用網路習慣根深蒂固，即使是找工作，都會透過網搜來一窺企業風格。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，公開月薪區間，對薪資透明化有幫助，在同業的比較壓力下可以讓薪資水準趨向正常化，有助改善低薪環境，減少資訊不對等的疑慮，也適時反應求職者最關心的薪資議題，縮短勞雇雙方的媒合時間。