台積電無塵室的空氣要靠它　全台第一家防空污大廠下周登興櫃

▲傑智環境科技是全台第一家躍上資本市場的防空污及節能系統公司。圖為傑智董事長張豐堂。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

空污法今年8月上路，讓高科技業也繃緊神經。傑智環境科技是全台第一家躍上資本市場的防空污及節能系統公司，董事長張豐堂表示，傑智以高科技業無塵室的空污淨化技術，拿下全球晶圓代工大廠台積電、聯電的生意，預計下周登錄興櫃。

無論是高科技電子業或傳統產業，在製程中都面臨周遭環境空氣污染等問題，也會影響周遭人員身體健康，傑智提供空氣淨化及環保處理技術，解決業者的空污問題，並開發出溶劑回收或廢熱回收的循環經濟模式，讓環保需求與經濟附加效益能得以並存。

▲傑智環境科技董事長張豐堂，具有200件以上相關空污防制之發明專利。（圖／記者林淑慧攝）

「傑智以全方位空氣淨化與節能的專業，為業者提供完整的空氣淨化與能源節約服務。」張豐堂說，傑智的競爭優勢，在於專利技術研發與整合化工、電控、環工、機械、熱流及自動控制的能力，曾獲得有台灣中小企業界奧斯卡獎之稱的「國家磐石獎」肯定。

張豐堂指出，傑智的主要業務包括有揮發性有機氣體淨化處理、常溫觸媒除臭、無機酸鹼氣體、毒性氣體淨化處理、無塵室空氣分子污染物淨化等，其研發的除臭濾材具有專利，能透過多孔性吸附劑及臭氧加強氧化機制，去除及淨化臭味物質，對難處理且臭味濃度高的高科技產業機台、廢水廠排放臭味氣體處理尤為適用，對臭味的淨化效率高達95至99％。

針對全球製造業日益嚴峻的空污議題，傑智能提供廢氣中VOCs(揮發性有機化合物)的回收再利用的解決方案，以期更有效率協助客戶進行產業升級、降低空污陳情與減少客戶VOCs的空污罰款成本，開創出藍海市場。

展望後市，張豐堂表示，在空污法上路後，啟動製造業VOCs防制系統設備的剛性需求與龐大商機，而美中貿易戰持續延燒，製造業回流返台設廠，預估VOCs防制系統設備將供不應求，可望挹注公司營運成長動能。

依據財報，傑智去年營收達4.96億元，今年上半年營收為2.3億元；公司表示，主要因素係客戶觀望新版空污法是否具體有效實施、延後裝機時程導致營收遞延認列。然從8月新版空污法正式實施後，接單動能便急速升溫。