Fed升息一碼　柏瑞：三大指標和緩 後市審慎樂觀

▲聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

美國聯準會頂住政治與金融市場壓力，本周決議升息1碼，引發美股全面開高走低。柏瑞投信指出，Fed利率政策走向、油價和美中地緣政治風險這三大指標指數已較緩和，對後市維持審慎樂觀。

柏瑞投資多元資產管理團隊投資組合經理吳重光（Sunny Ng）表示，雖然貿易紛爭將延續，然從Fed主席鮑威爾談話中釋出「利率已近中性水準」，預期新興市場壓力將減輕，未來具跌深反彈契機。

雖然Fed在12月升息一碼，但官員暗示明年加息將放慢、部分美國公債殖利率出現倒掛與中美貿易談判的不確性，加深經濟成長放緩疑慮，柏瑞投信認為，風險機會並存的情況下，動態資產配置方為上策。

展望後市，吳重光指出，要觀察Fed利率政策走向、油價和美中地緣政治風險這三大指標外，中國經濟成長也是關注焦點。

吳重光表示，著眼於資金放貸仍緊縮、貿易戰影響、民營企業經營環境仍充滿挑戰等因素，讓市場信心相對疲弱，不過看好中國經濟可受惠於政府持續推出的經濟刺激政策，將成明年動能。

吳重光表示，股票資產經歷先前的修正，使新興市場資產已深具投資價值，相對看好中國、印度與巴西。其中，印度具備長期成長潛力；巴西則可望在循環末期受惠於結構性的改善。