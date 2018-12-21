國際油價重跌40%　幾家歡樂幾家愁

▲雖然油價下跌對石油生產者來說可能不是件好事，但較低的油價卻可能惠及其他經濟領域。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

國際油價持續下跌，較10月高點下滑40%，儘管OPCE本月已宣布減產，但油價的跌勢仍尚未見底。油價重挫加上遭逢股市拋售，使得投資人開始揣摩油市是否正在發出對全球經濟不詳的信號。

華爾街日報報導，目前的原油市場供給過剩，這對石油生產者來說可能不是件好事，但較低的油價卻可能惠及其他經濟領域。2014年時油價也曾有過類似的走勢，由於供給過剩導致油價在當年第四季下跌近40%。雖然當時未殃及全球經濟，但油價下跌仍是影響了個股股價，首當其中的自然是能源股，標普500指數的能源成分股在2015年下跌了24%。

2015年，受惠於石油價格與柴油、汽油等成品油價格差異日益擴大，使煉油廠類股從中獲利，股價逆勢上揚。不過其它依賴石油的行業卻並未像煉油廠那樣受益，航空股及化工股在2015年都跑輸大盤，機票及塑料的價格削減過快，使得原油成本下跌帶來的利潤化為烏有。

同年，美國工業股的表現也同樣遜於大盤。能源相關市場占美國工業收營收的10%至20%左右，福斯、Circor International及Gardner Denver等企業受到油價波動的影響高於平均值。

目前，美國已成為石油增產的主力軍。2018年美國石產量較去年增長約16%。美國能源部估計到了明年將增長11%。不過產量增加也意味著油價進一步承壓，上游能源股勢必將面臨很多麻煩，而煉油廠則有望再度受惠。

Jefferies分析師Christopher Sighinolfi上周將10家中游能源股評級調高，他認為強勁的基本面並未在2018年提振這些公司的股價，但在「結構簡化、槓桿下降、資金需求減少及持續增長」的作用下，明年MLP類股將極具吸引力。