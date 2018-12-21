影／怒批大同林蔚山夫婦　王光祥：打假球騙股東

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）集團近日風波不斷，旗下面板廠華映（2475）上周聲請重整、太陽能廠綠能（3519）進行債務協商，對此，大同市場代表三圓建設董事長王光祥今天（21日）召開記者會，怒批大同公司前後任董事長林蔚山和林郭文艷，打假球騙股東，凸顯公司治理大有問題。

大同12/13突然宣布旗下最重要的投資事業華映聲請重整、綠能債務協商，華映還無預警停工，對此，三圓建設董事長王光祥做為大同公司最大股東，決定站出來說句公道話，怒批大同現有的經營團隊對不起所有股東、員工、廠商、債權銀行及社會大眾，並直指既然做不好就要接受監督、全面改革。

▲大同市場代表三圓建設董事長王光祥召開記者會。（圖／大同提供）

王光祥表示，從今年初開始，大同公司前後任董事長林蔚山和林郭文艷不時受訪，宣稱華映己轉虧為盈，要帶領大同大賺綠能錢，讓外界以為營運好轉，卻毫無預警在同一天宣布華映重整、綠能債務協商。

此外，就以華映宣布重整的原因，是因為積欠大陸子公司華映科技貨款，導致子公司華映（百慕達）向香港民生銀行5300萬美元貸款無法展延，以及積欠供應商新台幣1億元貨款，將會被往來銀行宣告違約，但華映11月29日公告到10月底還有現金及約當現金168億2339萬2000元，王光祥質疑怎麼會無法解決這些財務問題，而要宣布重整，王光祥認為，如果宣布聲請重整的真正目的，是要摜壓股價嚇跑市場派、保住經營權，那就是為了一己私利，犧牲數10萬名股東和數千名員工、眾多供應廠商及債權銀行的權益，怒批居心何在。

王光祥進一步指出，大同公司連續17年未發任何股利，招受股東責難、面對經營權的挑戰，不肯增加持股、不去思考如何提升營運績效，卻一再以違反公司治理的手法想保住經營權，從去年開始利用辦理私募、現金增資等名義，一再打壓股價企圖稀釋市場派的持股比例，又要出售公司重要資產芙蓉大廈，直到上週宣布華映重整、綠能債務協商，足見公司營運狀況已到極劇惡化的程度，凸顯現有經營團隊的公司治理大有問題。

王光祥強調，其實股東只是想賺錢分股利，員工只是想好好過日子，但大同公司現有的經營團隊擺爛，讓員工人心惶惶面臨失業、讓股東股票變壁紙，完全不顧股東權益、只顧及自己的經營權。

▲大同市場代表三圓建設董事長王光祥。（圖／大同提供）