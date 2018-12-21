【防堵非洲豬瘟】肉製品最好別帶入境　那「罐頭」也不行嗎？

▲政府明令為防堵非洲豬瘟「罐頭以外通通不准帶」。（圖／防檢局提供）



●作者／韋恩的食農生活。

為了防堵非洲豬瘟進入台灣，韋恩已經在前文說明務必請大家不要帶肉品進台灣。然而有朋友問到，為何依照農委會防檢局的說法，「生鮮肉、真空包裝禁止攜帶，但唯獨罐頭是經過高溫消毒的方式處理，所以可以進入」？

高溫、高壓可殺死非洲豬瘟病毒

韋恩為各位朋友說明一下，非洲豬瘟的病原是屬於一種病毒，非洲豬瘟病毒其實不算耐熱，只要加以高溫（比如用70度C煮30分鐘以上）就可以將其消滅。而所謂罐頭，是具有密封包裝，並利用高溫、高壓進行滅菌的一種產品，通常會經過121度C 數十分鐘以上的處理，比70度C煮30分鐘的條件更為嚴苛，所以足以消滅產品中的病毒，算是相當安全。因此世界檢疫的觀念都是認為，罐頭裡面不用擔心有病原菌存在的疑慮。

話雖如此，因為食品科技的發展，罐頭的包裝形式也增加了很多種，不再僅僅是大家想的那樣馬口鐵罐裝的形狀而已。比如說，玻璃瓶也可以是一種罐頭的包裝形式（如雞精、醬瓜等），而殺菌軟袋也可以是另一種罐頭的包裝形式（如調理包、泡麵的牛肉包）。所以罐頭的定義，算是大大的擴大了。

只是韋恩提醒大家，罐頭食品與否的關鍵在於加工製程，而不在於包裝。只要沒經過高溫高壓的滅菌過程，是不能算罐頭食品的。所以，僅用包裝長怎樣是無法作為判定是否是罐頭食品的依據。

▲市售罐頭百百種。（圖／翻攝自韋恩的食農生活）



比如說韋恩的示意圖中，右上的肉鬆罐頭，縱使它一樣採用馬口鐵罐，但是它未經過滅菌過程，所以仍不算罐頭食品。而可以常溫保存的紅燒牛腩（左下）之類的調理包，就是有經過高溫滅菌過程的。但是近來有一種長得很相像的鋁箔袋，也很流行拿來裝滴雞精（右下）。而大部分的滴雞精是沒有經過高溫滅菌的，所以必須冷凍保存，因此這又不一樣了。

所以韋恩只是舉例要告訴大家，光看外表是不準的，可能出很大的差錯。就像韋恩投票的結果，其實還是有將近1/4的人，誤把肉鬆當罐頭，如果這出現在實際生活中的海關場景的話，那這些朋友搞不好就得吃下20萬的罰單了；或是如果不幸闖關成功，那可就有機會帶入非洲豬瘟病毒在台灣傳播了。

各國罐頭滅菌標準不一

此外我們可以設想，實際處在海關檢疫的櫃台，可能發生的變數還有很多，比如說，同樣是經過滅菌的罐頭，但是其他國家的滅菌可能不像台灣如此嚴謹，現場怎麼確認它到底安不安全？又或者同樣是鋁箔袋的東西，現場如何判定它是經過滅菌的產品，還是必須冷凍冷藏的未充分滅菌的產品？這不但會造成很多爭議，也會造成通關大排長龍，實在沒有必要。

總之，韋恩建議，國外的含肉罐頭食品我們很難認明，也因此很難確定它百分之百沒風險，所以最好的方法還是別帶回台灣了吧。

防檢局後來的提醒很對：「罐頭認定複雜......現在處於疫情的非常時期，能不帶就別帶，以免入境被罰款，得不償失。」只是現在各機關的說法並不統一，如桃園機場的出國便利貼網站還是寫著「經過再製處理的速食麵，以及高溫滅菌過的罐頭，病菌都被消滅了，不會有安全上的疑慮，可以安心攜帶唷！」而各大媒體的說法，也多半還是說「疫區肉品除了罐頭，禁帶入境。」所以這也難怪民眾不知道到底該聽誰的。韋恩希望各單位盡快做好橫向協調，統一一個說法為準，讓國人有個明確的依循。

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●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」臉書。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net