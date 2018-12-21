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老牌家具萎靡不振存款減少約90億　與陸企業結盟救自己

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▲▼大塚家具。（圖／CFP）

▲大塚家具決定和北京居然之家合作。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

日本知名連鎖家具店大塚家具（Otsuka Kagu）因為經營不善連連虧損，決定和北京居然之家（Easyhome）合作，為的就是要救活萎靡不振的業務。

根據《日本經濟新聞》報導，背後有電商巨擘阿里巴巴支持的居然之家打算在旗下設立專門的部門，裡頭用來展示大塚家具的產品，兩家公司正在考慮要在大陸開啟共同線上銷售，另外也有考慮資本結盟的打算。

大塚家具創立近半世紀，是日本老字號的家具品牌，現任社長大塚久美子是創辦人大塚勝久的長女，是日本少見的女性企業管理者，大塚家具主要販售各類家具與居家產品，擅長從日本內外購買高品質家具。

▲▼大塚家具現任社長大塚久美子。（圖／達志影像／美聯社）

▲大塚家具現任社長大塚久美子。（圖／達志影像／美聯社）

即便大塚家具一直很努力想提高銷售額，但在日本市場萎縮、同業競爭激烈以及家族經營權爭奪戰紛擾多年等因素的情況下，大塚家具今年截至9月淨損30億日圓（約8.4億台幣），而這已經是他們連續第4年同期業績虧損。

大塚家具也在9月開始進行清倉拍賣，提供8折的優惠，為的就是刺激消費，在活動的推動下，10月和11月的全店銷售額確實出現增長，在支出方面，大塚家具刪減了旗下門市數量來減少店租，但截至9月底，該公司的現金存款僅剩22億日圓（約6.2億台幣），與2015年的109億日圓有明顯差距。

經營不善的情況下，今年8月，大塚家具曾被中央社等媒體報導，正在與台灣能率集團商談合作，希望能擴大海外市場。

如今大塚家具已確定和居然之家合作，該公司於1999年成立，在大陸約有270家門市，已連續13年獲得入選「北京10大商業品牌」，去年的銷售額超過600億元人民幣（約2716億台幣），阿里巴巴在今年入股，以54.5億元人民幣（約246.8億台幣）獲取居然之家15%的股份。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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