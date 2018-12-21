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終於可以登機！英機場閉關32小時恢復營運　無人機之亂終落幕

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▲▼ 英國倫敦蓋威克（Gatwick）機場因無人機闖入全面關閉，11萬名旅客受影響。（圖／路透）

▲ 英國倫敦蓋威克關閉，高達11萬名旅客受影響。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國倫敦蓋威克（Gatwick）機場19日因無人機闖入全面關閉。最新消息指出，機場歷經32小時的關閉後，目前已逐漸恢復營運，不但已有飛機降落，其他等待起飛的班機也從「取消」狀態改為「登機中」、「最後登機廣播」。

蓋威克機場21日上午表示，機場正與航空公司與空中交管人員合作，會在數小時之內開始讓少數航班恢復正常起降。根據BBC最新消息，目前已確認一架來自上海的班機已成功降落。

▲▼ 無人機事件讓機場現場大亂，民眾只能席地而坐休息。（圖／路透）

時間拉回當地19日晚間9點左右，塔台發現無人機在跑道附近上空盤旋，緊急通知暫停飛機起降，直到隔天凌晨3點短暫開放跑道後45分鐘，又發現無人機出沒而再度關閉。警方指出，自從跑道關閉後，至少有50起無人機目擊事件。

這起事件造成數千人滯留機場，760個班次、約11萬名旅客受到影響。面對混亂狀況，旅客紛紛發文抱怨，有將近臨盆的孕婦被迫留在機場，原訂在蓋威克機場降落的班機最後卻到了希斯洛機場（Heathrow），甚至是曼徹斯特。

BBC報導，截至當地20日晚間，英國警方派員搜索操作無人機的人，但始終沒有進一步線索。警官Justin Burtenshaw提到，「每當我們想要重新開放機場時，無人機就出現了。」警方目前已把「擊落無人機」的選項納入考量，薩塞克斯警方發言人廷利（Jason Tingley）指出，「警方將其所能帶走這架無人機。」
 

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關鍵字：蓋威克機場,機場,無人機

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