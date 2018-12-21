洪仲清／為什麼要讓孩子為自己負責任？

▲（圖／翻攝自pixabay）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

他都兩個孩子了，依然像過著單身生活。什麼時候回家也不報備，上一刻還在看電視，接了電話，下一刻就不聲不響出門直到凌晨才回來。

說自己是業務，要跟客戶、同事「搏感情」，實在不得已，他要太太別管。可是，明明有其他職缺適合他，他也不是很積極。看得出來，他很想要某種自由。

錢是有拿回家，偶爾罵一罵孩子，自己的衣服自己燙。假日的時候，太太有事，可以幫忙「看」一下孩子。頂多開車去娘家、婆家，順便帶孩子出去玩，這些例行的工作他還願意做。他在家要負的責任，就差不多是這樣，其他都是別人的責任，像是他連自己的垃圾都放在客廳桌上讓別人收。

父母的類單身生活

如果用傳統上對爸爸的要求，其實他也不算多差。缺席的爸爸，甚至缺席的媽媽，因為上一代或上上一代，食指浩繁、營生困難，這也不是罕見的現象。

只是說，他過著他的類單身生活，除了自由這個好處之外，相對的，也附帶幾個壞處。像是家庭活動少參與，跟太太、孩子們就容易疏離。從另一個方向來說，也是因為他的行蹤難掌握，讓人不太有安全感，所以太太跟孩子們只好自己規劃自己要做的事，他臨時要加入就會格格不入。

待在家裡不開心

那麼，他在家裡就很難多開心，反而在外面跟人家喝酒應酬，還比較有成就感。這種互為因果的強化，讓他把自己排除在家庭之外。所以他跟家人很難溝通，因為通常跟這個一家之主溝通，對他來說，就是要他做事、負責任。最後，其他家人要自立自強，自我建設不要對他有太多期待，以免失望，這種家庭氣氛的形成就很好被理解了。

再用另一種方式說，他只負自己想負的責任，其他一概要別人負責。這是一種不願意給予足夠承諾的狀態，那麼，關係的親密就只能到某個有限的深度。

無法維持長久的親密關係

也可以有另外一種角度來思考，他擅長經營表淺的關係，卻無力維持親密關係，至少持續時間沒辦法太長。親密關係要有不少時間活在「我們」裡面，願意重視連結，一起承接關係中出現的各種挑戰，常常不容易馬上清楚劃分某個人的責任範圍。

然而，如果他願意負起適當的責任，就比較容易在關係裡充分地感受愛與被愛。負責任可以是一種愛人的實質表現，這樣的人也相對容易得到愛。

責任感連帶影響工作、家庭

孩子小的時候，要負的責任相對少。所以我們常常要從大人的樣子，回頭來看，當孩子沒辦法為自己負責，以後會有什麼結果？

一個沒辦法為自己負責任的人，可能因為衝動而要面對法律問題，可能因為拖延而影響工作表現，可能會有許多輕率的行為，導致生活適應困難。即使是孩子，沒為自己負起足夠的責任，看起來就不夠自律與成熟，遇到挫折困難常責怪他人，自然影響人際關係。

丟掉責任感你真的能快樂嗎？

不為自己負責任，其實也容易喪失自己的生活主導權。自制不足，也難有成就，因為難被交付重責大任。

所以在把責任丟掉的時候，固然因為暫時的輕鬆感而有表淺的快樂。然而，一個人要相對長久的快樂，是願意為自己的承諾努力，達到自己的目標，能符合自己的期待。換言之，不想負責任的人，要能說活得多快樂，有一定的困難，甚至還可能有情緒困擾！

快樂也不一定是我們的終極追求，因為負責任的過程中，不見得都快樂。可是，還有其他很重要的狀態或感覺，像是覺得充實、有意義，還有更深一層的正向自我認同，這些皆能豐富我們的生命。

責任感劃清

未來在ETtoday雲論的專欄，會針對「如何讓孩子為自己負責任」，進行一系列的討論。雖然題目是談孩子，但很明顯地，大人的身教也要建立，也就是大人如果自己都不太負責任，又要怎麼教孩子負起適當的責任呢？

責任的劃定，牽涉到界線，或者課題分離的議題。我們大人如果都不清楚，在應對孩子的時候，就會依自己那時的心情，一下這樣、一下那樣，不只孩子跟我們相處有困難，也很難有個一致性的學習。

像是家裡有個大部分家事都丟給媽媽的爸爸，可能會讓孩子覺得，做家事都是媽媽的責任。不去做，就沒有機會練習，生活小事常依賴他人，影響自信，責任感也不容易建立。等到自己有機會建立了新家庭，新婚甜蜜期一過，或者責任越來越重，媽寶的樣子就會現形，關係開始面臨挑戰。

學習負責任，不去逃避壓力，是長大成人的重要磨練。不是只有孩子要磨練，有些大人也還沒長大，也可以透過文字重新檢視自己。

一個人要愛自己，透過負責任來認識自己的不足，進一步接納與肯定自我，是可行的一條道路。不為自己負責任的人，活著都不一定多開懷，就更談不上愛自己了！

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