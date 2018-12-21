好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股續跌、亞股也跟著疲弱不振，台股今（20）日早盤開低走低，盤中指數一度跌破9600點大關，最低來到9585點，創11月以來新低，蘋概股成殺盤重心。然而午盤後，買盤追捧台積點與電子股，讓指數又再度攀升，集中市場加權指數終場以9676.67點作收，小漲2.15點，漲幅0.02%，成交量終於突破千億，新台幣1103.5億元。今日指數最低為9585.32點、最高到9683.95點，上沖下洗98點。

受到美國聯準會（Fed）升息、縮表計畫，以及美國總統川普威脅關閉政府影響，20日美國股市大幅收低，那斯達克指數盤中一度落入熊市，今日拖累日、韓股早盤同步拉回，台股也面臨外資重重賣壓。集中市場加權指數開盤受到連累下跌25.54點、以9648.98開出，成交金額新台幣14.6億元。

在經濟數據不如預期、美國聯邦政府恐因邊界牆資金紛爭而關閉、原油期貨創去年7月新低以及大陸駭客攻擊美國企業等利空消息的衝擊下破底。道瓊工業指數收22859.6點，重跌464.06點或1.99%，道瓊兩天跌幅已超過800點，5天跌幅超過1700點，為14個月來的新低；S&P 500指數收盤跌1.58%至2467.42點，下挫39.54點；納斯達克指數跌1.63%至6528.41點，跌108.42點。

法人認為，近期資金聚集在散熱模組、5G等族群，主要圍繞未來5G商轉後，周邊包括資料中心、物聯網等商機上，漲價題材包括矽晶圓、被動元件則出現法人結帳賣壓，族群走勢出現兩樣情。此外，台股明日將補交易，預估量能將相當低迷，估計成交值恐不到400億元，內資著墨的族群可望表現相對亮眼，權值股少了外資的賣壓，走勢也將相對持穩。