超沈迷　白領菁英竟熬夜玩這款交友軟體

圖、文／Goodnight公司提供

現代人因為生活忙碌，工作幾乎是佔據了人一天24小時將近快一半的時間，許多人在下班之後回到家，更容易希望能有個對象能夠聊天，甚至傾訴心事，許多人又表示，若是這些對象又是與跟自己沒有關聯的陌生人聊天，壓力更能夠得到釋放。

近期超火紅的匿名語音交友軟體Goodnight公司日前更是釋出了他們對於用戶的調查報告，顯示，目前裡面最大宗的用戶為學生，又尤其女性的大學生居多，但另一方面他們又釋出了一個更有趣的數據，雖然女大生的用戶居多，可是會在大半夜停留玩Goodnight的人竟然有60%的科技新貴以及白領上班族會「熬夜」玩Goodnight，尤其2-4點之間為上班族們最活躍的階段，可以說是「不睡都要玩」。

其中Goodnight的用戶表示，讓他們熬夜玩的最主要的原因是因為在Goodnight上超級容易找到人聊天，它是一款隨時登入，設定自己的喜好與搜尋條件，便能夠隨機立即配對語音聊天的交友軟體，用戶可在聊7分鐘後決定自己是否要與對方繼續聊下去，若彼此都選擇喜歡對方，通話才會持續，Goodnight用戶又說：「有時候剛加班回來想與人談心事，再來是平常工作壓力太大，半夜睡不著，用Goodnight是最好的排解壓力的辦法。」

來Goodnight談心事>> http://bit.ly/2G1xix3