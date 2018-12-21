義美高志明痛批　執政黨推新政策　「沒感受到老百姓承受的壓力！」

▲義美食品總經理高志明表示，「環安」、「農安」、「食安」應是三安一體，只要切開任何一個就沒一個能做好。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

義美食品總經理高志明今（21）日針砭時政，直指政府完全執政二年半，各中央部會卻各行其是，規定不斷增加，卻「沒有感受到老百姓所承受的壓力」，無能讓環安、農安、食安「三安一體」，才導致九合一大選慘敗。

高志明今天出席「送電到部落」成果發表記者會，接受媒體訪問時再度重砲抨擊政府執政無能；他表示，「環安」、「農安」、「食安」應是三安一體，只要切開任何一個就沒一個能做好。

高志明說，一旦環境出現污染，農產品就會有問題，而食品是由農產品加工而成，有好的農產品才能有食安，三項單獨來做都不可能做好，需要密切溝通，但現在各部會都是自己做自己的，缺乏中央整合的整體考量。

他並強調，政府推出新政策應該要考量民眾的想法，以及政策制定是否具有全面性，例如推動雞蛋逐顆噴印洗選日期，以食安角度來看好像很好，但會增加雞蛋的成本造成售價上漲，消費者會因增加支出而抱怨，「老百姓承受不起，這些都要列入考量。」

由台南大學「台安公民自主發電行動團隊」發起的「2018送電到部落」，今日舉辦成果發表會，義美食品總經理高志明、悠遊卡公司董事長林向愷親自出席。團隊對於位居深山缺乏維生電力的原住民部落，建設太陽能光電微型電力供電系統，在兼顧環境保護下提供原住民最基本的電力需求。