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拚2020年啟動星宇首航　張國煒：我要大鬧天空一場！

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（圖／僅供今周刊稿件使用）

圖文／今周刊

「我就是孫悟空，就像頑石一樣。」星宇航空董事長張國煒曾這樣說；如今，他就要以自己從零打造的星宇航空，大鬧天空一場，拚2020年啟動首航。

回想2016年，張國煒被卸下長榮航空董事長一職後，原先大家以為他會答應其他航空公司邀約，或就此退出航空界；但他卻選擇最令人意想不到的方式——成立一家新的航空公司，重回天空舞台。

事實上，張國煒從來不是循規蹈矩的人。迥異於長榮集團的日式管理風格、長幼有序制度，過去他在長榮航空時，最喜歡的就是和機務等基層員工打成一片、稱兄道弟；離開長榮後，他也帶著這群兄弟另起爐灶，成立星宇航空。

一七年九月，張國煒在師範大學演講，這是他第一次在公眾面前說明星宇航空成立的理念，受到高度關注；但難關也接踵而來，首先面臨的就是《民用航空運輸業管理規則》關於航空公司成立條件的門檻，緊接著各界的質疑聲浪不斷。

但如今一年多時間過去了，他一步步朝著星宇在二○年首航的時間表邁進。今年五月，星宇航空正式取得經濟部公司登記核准；七月，他和空中巴士（Airbus）簽訂17架A350XWB購機意向書，連同早先確定租賃的十架A321neo客機，第一階段營運機隊配置完成；明年三月，首梯14名培訓飛航員就要前往美國進行飛航訓練，軟體、硬體、人才都逐步到位。

今年九月十日，在鄰近桃園機場的遠雄自由貿易港區「航翔路一號」，星宇航空運籌中心舉辦動土儀式，張國煒親自鏟下第一堆砂土，為動土拉開序幕，象徵星宇航空向前邁進一大步。

「這是星宇航空穩健成長的重要基石，更是邁向國際的一大步！」張國煒看著這塊空地，深知到了二○年，這塊空地就會聳立起一幢地上十層、地下二層的運籌中心大樓，如同從零起步的星宇，即將加入天空的戰局。

父親張榮發在海洋上打造自己的王國，張國煒則在父親創辦的長榮航空，確立對於航空業的熱愛。如他所說，他不是白手起家，而是在父親過往基石上承先啟後，「星宇」的名字正是要緬懷張榮發過往在海上看星星的時光。

雖然今年五月甫接下星宇副董事長一職的鄭傳義，日前傳出因肺癌病逝的惡訊，提前從星宇團隊離席，留下遺憾；但展望未來，隨著星宇朝向首航邁進，張國煒即將重回他鍾愛的天空。這次，他揮別「王子」身分，要當自己的「國王」，開創新局。(閱讀更多…)

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關鍵字：星宇航空,張國煒,長榮,今周刊

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