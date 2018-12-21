網美ig放美照稱「法國深度旅」　照片假到網友1秒看破手腳

▲奧爾森的修圖技術差到讓網友直呼「看不下去」。（圖／johannaeolsson）

國際中心／綜合報導

瑞典一名網紅奧爾森（Johanna Olsson）日前到法國旅遊時，在自己的instagram上傳一系列的美照，同時也在「Paris, France」的地標打卡，但卻被眼尖的網友發現，奧爾森的照片處處充滿著「p圖感」，懷疑奧爾森根本沒有出國旅遊，只是在打腫臉衝胖子。

根據《鏡報》報導，奧爾森10月曾經稱，自己到法國旅遊，同時將許多美照上傳到instagram，照片中的她身上穿著名牌服飾，揹著精品皮包，超有自信的擺出霸氣姿勢。只是照片一po上網後，馬上就引來網友狂酸，「修圖技術超級差」，一看就是把人物跟背景合成，懷疑她根本沒出國，只是在靠p圖來滿足自己的虛榮心而已。

從照片中可以看出，有許多張照片，奧爾森本人出現「毛邊」，整個人超不自然的浮在背景之上。網友更直接嗆她，「這什麼手殘修圖」、「我家的貓都比你會修」等。事後，奧爾森疑似是不堪網友攻擊，暫時關閉部分照片留言。但她也在事後反駁，她只有修過一張圖，只是因為覺得那張照片拍的不好，才會把背景整個換掉。她也承認，自己的修圖技術的確不好，但她真的有到法國旅行，才不是像網友說的那樣，而且她也絕對不會把圖片撤掉。