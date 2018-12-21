匯豐、渣打將不提供金融服務　華為再遇挫折

▲匯豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）認為華為風險太高了，將停止為該公司提供任何新的金融服務。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

中國大陸通訊設備大廠華為遭以美國為首的多個盟國進行抵制，但現在華為又面臨了一項新風險，因為匯豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）認為華為風險太高了，將停止為該公司提供任何新的金融服務。

據《華爾街日報》報導，部分知情人士透露，其實滙豐早在去年就已經做出這項決定，渣打則是在最近才決定要採取這樣的方針。而花旗銀行（Citi）目前仍繼續在美國境外為華為提供日常金融服務，但知情人士表示，對於新的金融服務是否提供仍在評估，花旗將密切關注美國方面的動向。

目前華為在全球約170個國家都有業務，並依靠跨國銀行管理現金、為貿易融資和其運營和、資提供資金，多年來，華為與匯豐、渣打以及花旗都是非常重要的商業夥伴，因為中資銀行能在部分市場為華為提供融資，但無法提供全球範圍的服務。

一位渣打銀行前高階主管表示，其實對匯豐與渣打來說，華為是那種銀行會竭力爭取的那種客戶，因為他們的業務無處不在，隨時需要幫助。但從2007年開始，部分美國政府官員開始擔心華為的通訊設備恐會危及國家安全。

除了匯豐與渣打拒絕再提供華為金融服務外，高盛集團（Goldman Sachs）也曾在2013年考慮要向華為提供融資，但最終因為收到美國財政部的負面回應而作罷。而摩根大通（JP Morgan）、荷蘭國際集團（ING Group）等曾經提供華為金融服務的銀行，是否會與華為展開新的金融業務則不予置評。

雖然目前已有多國政府以及電信商表態將抵制華為，但華為也不是省油的燈，近日也頻頻強硬回擊，華為輪值董事長胡厚崑近日就在國際媒體記者會上點名美國，質疑「在美國，華為設備使用接近於零，拿什麼證明華為設備是不安全的呢？」