謝金河／川普的12道金牌喚不回聯準會

▲ 美國總統川普Donald Trump。（資料照／達志影像／美聯社）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

全世界的領導人，沒有一個人會比川普更懂，更在乎股市的漲跌！川普從當選以來，頻頻用推特告訴美國民衆股市漲了多少？失業率降至多低，經濟成長率又上升了多少？川普不斷訴求美國的經濟表現來爭取選民的支持，但現在正面臨嚴峻考驗。

12月道瓊工業指數已大跌2387點，這個跌幅比10月的1342點更嚴重，為了擔心股價挺不住，川普連續12次在推特發文，要求美國聯準會不要再升息了！但是，20日FED理事會仍以10:0通過升息一碼，將FED基本放款利率拉升至2.25到2.5%，美國道瓊工業指數從上漲364變成跌351，上下幅差716點，這一記長黑，讓美股扭轉空頭排列頹勢無望。

FED主席鮑威爾面對記者詢問，理直氣壯地表示：在聯準會的決策過程中，政治考慮沒有任何角色，我們照著一直以來的作法，沒有任何因素可以改變我們的原則...鮑威爾理直氣壯回應，完全沒有把川普的「12道金牌」放在眼裡，展現了美國聯準會的獨立性，這是美國最令人稱道的政治體制。

先前在G20川習會上正達成90天休兵恊議，沒想到東岸檢察官卻下令拘捕華為公主孟晚舟，這對不了解美國三權分立制度的中國來說是不可思議的事。這次FED獨立決策也有異曲同工之妙！苦了全球投資人，目前全球股市全都遁入空頭市場。

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