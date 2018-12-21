康師傅世代交替　魏應州長子魏宏名正式接班

▲康師傅董事長魏應州（左二）自明年元旦起將辭任執行董事兼董事會主席職務，由魏宏名獲委任為董事會主席兼委員會成員。（圖／頂新提供）



記者林淑慧／台北報導

康師傅魏家啟動世代交替。康師傅控股昨（20）日晚間在港交所公告，自明年1月1日起，董事長魏應州將辭任現職，由其長子魏宏名接棒擔任董事會主席兼委員會成員。

早在2006年，魏應州即已就佈局集團接班計劃，長子魏宏名當時進入康師傅擔任專案經理，並在集團內部各事業群內輪調歷練；據內部人士觀察，魏宏名聰明肯學，學習速度也快，因此獲魏應州肯定，接棒為康師傅掌舵。

畢業於倫敦帝國學院的魏宏丞，擁有日本早稻田大學及哈佛商學院工商管理的雙碩士學位。康師傅表示，魏宏名自2007年加入集團，經過多年時間的耕耘，更全面、更透徹地瞭解康師傅，並曾帶領團隊進行轉型升級的規劃與推動，集團全體同仁都相信他能帶領康師傅控股走向新的征程。

同時，魏宏丞長期參與企業的經營管理，集團相信他也能稱職擔當康師傅控股董事會執行董事一職，能在飲料事業上給予更多方向性的指導。

魏應州近年多次對外表示，以65歲退休為生涯規劃，魏應州退休後將轉任集團的資深顧問；另外，魏應州三子魏宏丞則獲任執行董事。