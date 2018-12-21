發票中獎免擠超商　兌換地點全都露

▲超商接棒發票兌獎。（圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

郵局的統一發票兌換服務將走入歷史，改由超商等各大據點接棒，卻有超商的店員私下抱怨工作量大增。實際上還有金融機構如第一銀行、彰化銀行、農漁會信用部、信用作社可兌換大獎；如果中1,000元以下的五獎、六獎，除了超商之外，全聯、美聯社也是可以兌換的好鄰居。

財政資訊中心表示，還有統一發票APP也可以具有兌獎的功能，為了推廣APP，財政部還祭出雙人澳洲雪梨機加酒以及北海道雙人自由行機加酒的超熱門抽獎活動，根據統計，昨(20)日第一天上線，Google系統以及iOS系統就已經下載了2萬2千多個人次。

郵局自12月28日止，再也不能兌換統一發票中獎，為了不讓民眾恐慌，財政部推出多元兌獎的服務，讓超商業者接棒。

雖然財政部已付超商業者相關費用，可是卻有超商店員討論又增加了工作量，對超商店員而言，除了平日工作的部分，最為困擾的是發票偵偽的部份，雖然有做教育訓練，但一旦忙碌起來，偵偽工作就可能不確實，超商業者希望民眾，在兌領發票的時候，要先將資料填好，而不要現場再填，可以加快工作速度和效率。

實際上，可以兌換發票的地點不只是四大超商，第一銀行、彰化銀行可以兌換所有獎項，不只五、六獎；信合社、農漁會則是二獎以下、雲端發票專屬的千元獎項都可以兌領。如果只中五、六獎（1,000元以下），除四大超商（統一超商、全家、萊爾富、全家）之外，全聯、美聯社也都是可以兌換的好鄰居。

▲全聯、美聯社也可以兌換五獎、六獎，不用通通擠超商。（圖／業者提供）

但是財政部還是希望，民眾可以多利用載具來兌領發票，像是新增網路APP兌獎系統，可協助民眾匯集以手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具儲存雲端發票，進行發票管理及掌握消費資訊，並提供24小時兌獎服務，不受代發獎金單位營業時間限制，確保民眾領獎權利。

此外，財政部「統一發票兌獎APP」同樣是可以兌領所有獎項，中獎之後也可以直接存入指定的銀行帳戶之中，同樣24小時可以兌換，不受營業時間的限制。

▼發票中獎各獎項兌換地點。（製表／記者吳靜君）